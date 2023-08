Il s'était perdu à cause du brouillard: course contre-la-montre pour retrouver un randonneur perdu dans les Pyrénées

Il ne retrouvait plus son chemin à cause du brouillard et a décidé de faire demi-tour. Depuis ce mardi 1er août et cet appel adressé à ses parents, normalement chargés de le récupérer au point de départ de sa randonné après avoir rebroussé chemin, ces derniers sont sans nouvelle de leur fils.

Âgé de 20 ans, Mattéo Michel, originaire des Deux-Sèvres, s'était lancé, ce mardi, dans l'ascension du Pic du Lustou, dans les Hautes-Pyrénées. Face au brouillard, il avait alors décidé de faire marche arrière, prévenant ses parents.

Un appel à témoins lancé par la gendarmerie

Depuis, son téléphone reste sur messagerie et la gendarmerie de Vignec a lancé un appel à témoins pour tenter de retrouver le jeune homme de 20 ans.

Des moyens ont été engagés dans les Pyrénées. Sept CRS, des moyens héliportés, une équipe cynophile et un drone scrutent la zone. "Des équipes ont été déposées dans les vallons. Ils prospectent et élargissent la zone. Pour l'instant, ça ne donne rien", indique un officier contacté par France 3 Occitanie.