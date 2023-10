Il saute du sommet des antennes de RMC près du lac de Sainte-Croix: un base-jumper interpellé

Séquence frissons. Un pratiquant de base-jump, ce sport extrême qui consiste à sauter avec un parachute depuis un édifice de grande hauteur, s’est élancé du sommet d’un des pylônes du site de radiodiffusion de Roumoules, à proximité du lac de Sainte-Croix, dans les Alpes-de-Haute-Provence, samedi 28 octobre, rapporte La Provence sur son site internet.

Le jeune homme, d’origine espagnole, a été interpellé par les gendarmes une fois au sol, vers midi, après son saut et le survol du lac de Sainte-Croix, à la frontière entre les Alpes-de-Haute-Provence et le Var.

Le site de Roumoules, propriété de Monaco Média diffusion, est connu pour ses immenses pylônes rouges et blancs qui pointent vers le ciel à plus de 300m de hauteur. Installées en 1974, ces antennes assuraient la diffusion en modulation d’amplitude (AM) de Radio Monte-Carlo sur 216 kHz. Les émetteurs en grandes ondes , qui permettaient de diffuser le programme de RMC partout en France, en ont été arrêtés en mars 2020, victimes des nouveaux modes d’écoute de la radio, en FM ou via internet.

L’an dernier, deux touristes, âgés de 21 ans, originaires de Rouen et de Lyon, avaient déjà escaladé les antennes pour assister au lever du soleil sur le plateau de Valensole, rappelle le quotidien. Ils avaient été verbalisés par les gendarmes.