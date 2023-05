Il roule à plus de 110 km/h au lieu de 50 sur la voie Mathis à Nice et s'en prend aux policiers

A l'arrivée des policiers avenue du XVe corps, le chauffard a tenté de prendre la fuite et il a roulé sur le pied d'un fonctionnaire. Il a été interpellé alors qu'il se débattait et insultait les policiers, selon la direction de la Sécurité publique.



Il a été placé en garde à vue.



Plusieurs délits sont retenus contre lui: violences sur personne dépositaire de l'autorité publique, outrage, rébellion, menaces de mort et excès de vitesse.