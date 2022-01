Il profitait de la faiblesse d’une nonagénaire pour lui soutirer de l'argent

Un ambulancier, plutôt préoccupé par sa propre santé financière, a comparu devant le tribunal correctionnel.

Au cours des trois derniers trimestres de 2019, il avait profité d’une dame âgée de 90 ans, à la fois vulnérable et un peu trop crédule, pour lui soutirer de l’argent.

Beaucoup d’argent. Ingénieux en intentions diverses, capable du pire, ce personnage de 39 ans avait perçu dès les premiers transports médicalisés de la patiente, l’importance de son patrimoine immobilier.

A la manière d’un prédateur, il lui demandait de lui prêter 70.000 euros, à taux préférentiel, afin de financer la création d’une société pour son épouse.

Un penchant pour les jeux d’argent ?

Si la transaction était respectée, en revanche le débiteur ne s’acquittait pas de sa dette. Mieux, l’emprise du chauffeur sanitaire se resserrait. Avec des prétextes quasi contraignants pour réclamer plus encore.

Comme un investissement monétaire (60.000 euros), un projet ambitieux (100.000 euros), la compensation d’un chèque annulé par un virement de 35.000 euros, etc. Jusqu’à la découverte du passif bancaire dénoncé par la nièce de la victime.

D’autant que les "difficultés financières" avaient accéléré le déclin mental de la nonagénaire. La longue enquête était résumée à l’audience par le président Jérôme Fougeras Lavergnolle.

"La perquisition à votre domicile, rapporte le magistrat, a mis en lumière un document daté du 23 avril 2019. Une clause du contrat de prêt stipulait qu’en cas de décès de cette dame, vous étiez désengagé de toute reconnaissance de dette. D’autre part, vous aviez utilisé sa carte bancaire pour faire 1 100 euros de courses. Ce besoin d’argent, se rapportait-il à votre passion du jeu et à l’obligation d’alimenter en permanence votre compte courant ? Pourquoi cachiez-vous vos pratiques à votre épouse?"

Le prévenu ne peut pas nier les faits. Il reconnaît même avoir été maladroit et l’adoption de mauvaises méthodes.

L’expertise, résumée par le président, accentue la responsabilité de l’ambulancier "manipulateur, avec des tendances à dominante narcissique, à imposer son autorité, à masquer ses défauts et erreurs, à ne pas supporter d’échecs".

Autant de points importants pour la partie civile, représentée par Me Christophe Sosso. "Cela doit vous interroger comme la vulnérabilité de la personne âgée. Car elle n’a aucun souvenir des opérations litigieuses, vu son état de santé. Quelle absence de bon sens dans cette relation entre une nonagénaire et un individu de 37 ans à l’époque ? Pris dans une spirale, condamnez-le à rembourser l’argent et à réparer les préjudices causés."

Le mode opératoire surprend également le substitut Emmanuelle Carniello. "J’ai cru participer à une remise de décoration d’après les fonctions nobles et services rendus par l’ambulancier. A aucun moment j’ai entendu des regrets sur ces dérives d’un comportement inapproprié envers une femme à la santé mentale dégradée. Monsieur l’ignorait-il ? Comment, en dix minutes de trajet, aurait-il pu se procurer 70.000 euros ! Prononcez une peine de six mois assortis du sursis, liberté d’épreuve et obligation de rembourser."

Le tribunal forcera la sanction avec un an avec sursis, liberté d’épreuve pendant deux ans, obligation d’indemniser la partie civile et verser 11.100 euros pour les préjudices subis.