"Il n’a rien d’un caïd de la drogue". Un jeune dealer qui fournissait une clientèle aisée interpellé à Nice

Les perquisitions à son domicile ont permis de découvrir près de 190.000 euros en liquide et un stock impressionnant : treize kilos d’ecstasy, près de dix kilos de cocaïne, deux kilos de kétamine, près de cinq kilos de MDMA, un peu d’herbe de cannabis (plus de deux kilos tout de même) et même de la méphédrine !

Premiers contacts sur le darknet

Ce "startuper" de la drogue avait réussi à combler toutes les attentes de ses clients… En partant de rien.

L’homme n’est pas connu des services de police. "Il n’a rien d’un caïd de la drogue, reconnaît le commissaire Aurélien Froger. Plutôt celui d’un jeune entrepreneur doté d’une vraie intelligence."

On est d’ailleurs loin du trafic des cités. Le jeune dealer fournissait plutôt une clientèle "de cadres sup" pour alimenter leurs "soirées privées", voire clandestines depuis le début de la crise sanitaire.

Rien ne le prédestinait pourtant à sombrer dans ce type de trafic. "Il a surtout vu le moyen de gagner de l’argent rapidement", note le commissaire Froger. Ses premiers contacts dans le milieu de la drogue, le jeune Niçois les aurait d’ailleurs noués via le darknet, sans même quitter l’écran de son ordinateur. Du moins avant de tisser son propre réseau commercial.

Comme tout chef d’entreprise il passait le plus clair de son temps à développer sa petite affaire. Il s’imposait même des horaires d’ouverture et allait jusqu’à couper son "portable professionnel" en dehors.

Sauf que sa petite entreprise en pleine croissance prospérait depuis près de deux ans sur la vente de produits interdits et particulièrement dangereux.

Alertés par un renseignement en janvier, les enquêteurs de la brigade des stup ont réussi à remonter la piste jusqu’à ce jeune startuper de la drogue. Son entreprise est désormais en liquidation. Lui risque un placement en détention. Tout comme deux de ses complices, que l’on qualifierait d’ailleurs davantage de salariés-associés.

Une information judiciaire a en outre été ouverte à la demande du parquet.