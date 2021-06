Il menace une famille avec un sabre et profère des insultes racistes: un garagiste niçois en garde à vue

"Il m’a traitée de sale négresse, a insulté mon mari puis il a menacé de nous découper en morceaux", souffle Aline (1), encore sous le choc.

Jeudi, vers 17h30, cette professeure des écoles rentrait chez elle avec son mari et ses deux enfants âgés de 16 mois et 7 ans et demi.

"On habite juste au-dessus du garage, et une fois de plus, une voiture en réparation garée sur le trottoir nous empêchait de passer avec la poussette", raconte encore cette mère de famille. Et comme ce n’est pas la première fois, Pierre (1), son époux, prend en photo le véhicule "pour l’envoyer aux services concernés, c’est ce qu’on nous avait dit de faire à Allo Mairie".

"Et là, après nous avoir insultés et menacés, le patron est sorti comme une furie de son garage, un sabre à la main, il l’a brandi au-dessus de la tête de mon mari", dévoile Aline. "Et il a jeté quelque chose sur ma fille de 7 ans", ajoute-t-elle. "Je crois que c’était un cendrier. Il a explosé en mille morceaux juste à côté de la petite", précise le père.

Aline ajoute: " L’épouse du garagiste s’est heureusement interposée lorsqu’il a brandi son sabre. Ma fille est traumatisée et on se sent vraiment en danger".

Aline et Pierre ont déposé plainte et le patron du garage a été placé en garde à vue à Auvare, ce vendredi. "Deux katanas ont été saisis dans le garage", précise une source policière.

pas la première fois qu'il fait parler de lui