"Il m’avait dit qu’il allait faire une longue randonnée": ce que l’on sait sur le randonneur porté disparu depuis mardi près de Coursegoules

Elle n’a plus eu son compagnon au téléphone depuis ce mardi soir, aux alentours de 19h40. Une heure où la luminosité commence sérieusement à manquer. Le temps file et Joëlle Candel s’inquiète. Cette Vençoise est la compagne de Daniel Pittavino, randonneur lancé dans une balade au départ de Coursegoules, ce mardi, et porté disparu depuis. Il a 72 ans, vit à Vence et aime passer du temps dans les sentiers. "Il est aguerri, il faisait énormément de randonnée avec d’anciens collègues, confie Joëlle Candel. Il est en forme, il courait tous les jours."

Les amis en question ont tenté de retrouver sa trace, sans succès. Comme les unités de montagne de la gendarmerie nationale, qui ont notamment survolé les massifs avoisinant. "Les recherches se poursuivent", a simplement indiqué la gendarmerie, contactée ce vendredi en fin d’après-midi.

"Il me disait être exténué"

"Il était vers le col de Vence, il me disait être exténué et voulait retourner à la voiture dans le parc du Cheiron (1), confie sa compagne. J’ai proposé de monter le chercher mais il m’a dit non. J’ai finalement appelé les secours vers 21h45." Joëlle Candel se montre forte. Elle enchaîne, retrace le circuit emprunté. "Je pense qu’il est parti entre 8h et 9h, il m’avait dit qu’il allait faire une longue randonnée: partir de Coursegoules, aller vers Bézaudun, Conségudes, les Ferres… Il est parti en pensant rentrer sur les coups de 18h. Il n’a pas emmené beaucoup à manger, un litre d’eau, pas de couverture de survie, juste une polaire fine, une sorte de coup vent…"

Le septuagénaire se serait-il ensuite perdu? Aurait-il chuté? Il possédait en tout cas une montre avec fonction GPS ainsi qu’une carte, toujours selon sa compagne. "Il avait déjà fait ce parcours une fois et il s’était perdu", précise-t-elle, inquiète.

"Ils le cherchent et moi j’attends des nouvelles"

Une chaîne de solidarité s’est mise en place, de nombreuses personnes relayant le message de Joëlle Candel pour multiplier les chances de retrouver ce Vençois. Mais l’inquiétude grandit naturellement. "Ils recherchent et moi j’attends des nouvelles. Je vois les heures et les jours qui passent mais ils ne trouvent pas. Demain [samedi], je vais monter moi-même vers le Col de Vence. Je vais tenter, un couple d’amis va me rejoindre."

Grand, mince, cheveux blancs, Daniel Pittavino porterait un t-shirt et un pantalon bleu, des chaussures de marche basses et un sac à dos orange. Les personnes en possession d’informations sont invitées à contacter le 17.

1. Le parc du Cheiron est une copropriété à Coursegoules, non loin du village.