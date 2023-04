Visage lacéré au cutter, coups et menaces... Cynthia raconte l'enfer que son ex lui a fait vivre

"Si je n'avais pas eu le courage de mettre les mains au sol pour me relever il m'aurait laissée morte baignant dans mon propre sang". Cynthia, une jeune femme de 29 ans a été sauvagement agressée par son ex-compagnon le 11 mars dernier à Vénissieux, dans le Rhône. Visage lacéré au cutter, coups et menaces, c'est tuméfiée et encore sous le choc de la violence de son agression que la jeune femme a décidé de sortir du silence.

Elle s'est confiée auprès de nos confrères de BFMTV et raconte l'enfer qu'elle a vécu après avoir décidé de mettre fin à sa relation avec son ex.

"Dès qu'il m'a aperçu, il s'est mis à courir"

Séparée depuis plusieurs mois de son petit ami, c'est la veille de l'agression que Cynthia reçoit une série d'appels de la part de son ex. Le lendemain matin, la jeune femme sort de chez elle pour aller promener son chien dans son quartier, celui où elle a grandi et où elle connait quasiment tout le monde.

Elle décide alors d'appeler son ex, un homme de 40 ans pour tenter de discuter afin de le convaincre de mettre à ces appels incessants. C'est alors qu'elle se retrouve face à lui.

"Dès qu'il m'a aperçu, il s'est mis à courir", raconte Cynthia. "Il a profité que je sois toute seule, je criais mais personne ne m'entendait". Le quadragénaire, attrape Cynthia par la capuche et lui assène un violent coup de poing avant de la projeter au sol.

Il me tirait les cheveux, j'ai caché mon visage, il m'a donné des coups de cutter dans les mains.

Une scène effroyable qui a duré longtemps. En effet, Cynthia raconte avoir tenté de se relever. "Je me suis dit que, peut-être, j'arriverais à m'en sortir. C'est là qu'il m'a mis un coup de cutter à la joue et à l'intérieur de la lèvre, dans les dents. Et il est parti en courant, sans même se retourner."

Tentative de féminicide: Cynthia a été agressée au cutter par son ex-compagnon, elle témoigne pic.twitter.com/aPWtnXiZr2 — BFMTV (@BFMTV) April 12, 2023

"Je n'ai jamais vu autant de sang de ma vie"

Après cette tentative de féminicide, Cynthia parvient finalement à aller chercher de l'aide auprès des jeunes présents dans le quartier. "Je n'ai jamais vu autant de sang de ma vie, les garçons sont restés choqués, l'un d'entre eux a couru vers moi, il a essayé d'essuyer le sang avec des mouchoirs et a appelé les pompiers et la police."

En plus de ces coups de fil, il la menaçait de mort pendant plusieurs semaines, de l'asperger d'acide, "de faire violer" sa petite sœur.

56 points de suture et 60 jours d'ITT

Prise en charge par les secours, la jeune femme s'en sort avec 40 points de suture à l'extérieur de la joue, 16 à l'intérieur, et un total de 60 jours d'ITT. Une agression d'une violence inouïe qui a laissé des séquelles physiques, avec une paralysie faciale et une perte de l'usage complet de sa main.

Mais il y a également de lourdes séquelles psychologiques pour la jeune femme qui confie être "traumatisée par ses blessures et ses cicatrices" et évite de sortir de chez elle.