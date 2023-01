Il est soupçonné d'avoir agressé sexuellement à trottinette trois femmes à Nice: la police lance un appel à victimes

Du 7 au 23 décembre, trois femmes âgées de 24 à 42 ans, ont été victimes à Nice d'agressions à caractère sexuelle.

Un suspect de 36 ans, de type africain, qui avait l'habitude de circuler sur une trottinette électrique, vêtu d'une doudoune noire avec un logo "Adidas", a été interpellé par la police.

Les agressions ont eu lieu dans les secteurs Gambetta, Jean-Médecin et Libération

L'individu avait l'habitude de circuler le visage dissimulé à la fois par une capuche et le port d'un masque chirurgical.

Le parquet a estimé qu'il y avait suffisamment de charges contre ce suspect pour le placer en détention provisoire. L'enquête se poursuit et la brigade criminelle lance un appel à témoins et à victimes.