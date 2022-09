Il abandonne le GR20 au bout de 300 mètres après avoir chuté en installant son hamac

Une mésaventure qui a valu à ce pauvre randonneur de 29 ans originaire d'Orléans, de devenir la victime la plus rapidement évacuée par les secours.

300 mètres, c'est ce qu'il aura parcouru lundi soir avant de devoir être hélitreuillé vers 23 heures.

Sur Facebook, les sauveteurs du PGHM relatent les faits: "Parti de Conca, un jeune homme parcourt environ 300 mètres sur le GR20 puis décide d'installer son hamac pour passer la nuit! Il s'appuie sur une branche qui craque sous son poids, il culbute par l'avant et vient s'embrocher la cuisse sur le morceau de bois. La tête en bas, retenu par la branche, il s'en dégage. Aussitôt du sang sort par jet de la blessure. L'infortuné randonneur se saisit de sa ceinture et stoppe l'hémorragie par un garrot. Il appelle ensuite les secours et nous venons le récupérer vers 23h00".