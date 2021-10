"Il a vécu sa vie comme un cow-boy": l'humoriste et actrice Chantal Ladesou rend hommage à Bernard Tapie

Chantal Ladesou estime que Bernard Tapie, décédé ce dimanche 3 octobre à Paris, "a vécu sa vie comme un cow-boy! Pour lui, rien n’était impossible. Il n’avait aucune barrière. Pour la pièce, il voulait faire une cascade en 4X4 au-dessus du public. Mais on a fini par l’en dissuader à cause notamment du tarif des assurances. Il voulait aussi passer à travers d’une vitre, mais ce n’était pas possible également."

Répétitions en chaussettes

L’humoriste se souvient aussi du caractère bien trempé de Bernard Tapie. "À un moment, au cours des représentations, nous nous sommes frités! Le lendemain soir, j’avais un bouquet de fleurs dans ma loge. Je me souviens aussi qu’au début de la pièce, Bernard ne voulait pas répéter au théâtre de Paris où l’on allait jouer. Donc, on répétait chez lui, rue des Saints-Pères. Il était en chaussettes sur son canapé avec son gros chien. Le téléphone sonnait en permanence. On était obligé d’interrompre les répétitions. Au bout de la ligne des gens très importants, dont un ministre… Parfois, il piquait des colères. Mais au fond, c’était une ambiance très familiale et très amusante. Il était aussi féru d’homéopathie. Un jour alors que je n’avais plus de voix, il m’avait trouvé tout ce qu’il fallait pour me soigner."