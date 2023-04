Identification, vitesse excessive, soirée des victimes... Ce que l'on sait trois jours après l'accident mortel à Monaco

De mémoire de Monégasques, jamais un accident de la route intra-muros n’avait fait autant de victimes dans l’histoire récente de la Principauté. Encore moins avec un tel scénario et l’embrasement d’un véhicule. Personne n’a évidemment oublié le décès lors du Grand Prix de Monaco 1967 du pilote Lorenzo Bandini, prisonnier des flammes dans son habitacle sur le port Hercule. Ou plus récemment, en 2017, le véhicule délibérément enflammé - sans victime - par les braqueurs de la bijouterie Cartier dans leur tentative de fuite. Mais jamais trois personnes, trois hommes en l’occurrence, n’avaient péri dans de telles circonstances.

Ce lundi, au moment de traverser le tunnel Louis-II qui relie le port Hercule à l’Est de la Principauté de Monaco, automobilistes et piétons ne pouvaient qu’avoir le regard happé par les stigmates de la tragédie survenue dans la nuit de vendredi à samedi. Sur la droite, dans le sens montant du tunnel, juste avant l’entrée de l’Auditorium Rainier-III, la suie a noirci les murs. Sous l’effet de la chaleur, des cloques se sont formées sur les portes métalliques, des poussoirs en plastique ont fondu sur les murs, des éléments calcinés des plafonniers ont perlé jusqu’au sol. Sous l’ouvrage, persiste une forte odeur de brûlé.

Si le tunnel a été rouvert aux véhicules et piétons dès samedi dans la journée, et que le nettoyage des lieux est en cours, l’enquête se poursuit pour déterminer les raisons exactes de l’accident. Le procureur général adjoint de Monaco, Morgan Raymond, a accepté de faire un point sur l’avancée des recherches.

L’identification des victimes

"Les trois victimes ont été identifiées, mais nous attendons une confirmation par comparaison d’ADN, lequel sera prélevé sur les corps des victimes lors de l’autopsie", précise Morgan Raymond, annonçant que ces autopsies seront pratiquées ce mercredi, à Monaco.

"Sous réserve de cette confirmation, les victimes seraient trois hommes âgés d’une trentaine d’années, de nationalité française pour l’un et suisse pour les deux autres. Tous trois résideraient en dehors de la Principauté de Monaco mais deux d’entre eux y travailleraient."

Comme le veut la procédure, des analyses toxicologiques ont été menées mais les résultats des prélèvements sont en attente.

Les circonstances de l’accident

"Les circonstances de l’accident n’ont pas encore été définies avec exactitude et c’est d’ailleurs l’objet central de l’enquête, rappelle Morgan Raymond. Il semble, en l’état actuel des investigations, qu’une vitesse excessive soit la cause, sans doute non exclusive, de l’accident."

Les trois victimes de l’accident roulaient à bord d’une Audi Q3 mais, à cette heure, le Parquet général ne peut communiquer avec certitude sur l’identité du conducteur du SUV.

"L’état du véhicule et le positionnement de ces occupants lors de l’arrivée des services de police et des pompiers ne permettaient pas de définir lequel des trois était le conducteur. Les investigations se poursuivent notamment sur ce point."

Là encore, les autopsies seront décisives dans la compréhension des événements. "Elles seront l’occasion de réaliser d’autres prélèvements qui sont nécessaires tant à l’identification formelle des trois individus qu’à la définition des facteurs ayant conduit à ce tragique accident."

La soirée des victimes retracée

"Les analyses du cheminement du véhicule et de ses occupants ont été réalisées et le déroulement de la soirée sur le territoire monégasque a pu être arrêté", confirme Morgan Raymond. Les trois victimes auraient ainsi "fréquenté au moins un établissement de nuit de la Principauté de Monaco".

Les témoignages et premières preuves matérielles compilés par les enquêteurs de la Sûreté publique devraient prochainement permettre d’étayer le scénario. Des témoins de l’accident, circulant avant et après le véhicule concerné, ont ainsi été entendus.

En l’absence de caméras sous le tunnel [qui est équipé d’une caméra en entrée et en sortie, Ndlr], les enquêteurs ont également "trouvé des images de vidéosurveillance privée à exploiter". Les faits se sont en effet déroulés à quelques mètres de l’Auditorium Rainier-III mais aussi d’entrées de parkings, de la résidence Monte-Carlo Star ou encore du tabac et du Yacht-club. Autant de sources potentielles d’images de surveillance.

Une enquête pour homicide involontaire

"Les services de police judiciaire diligentent une enquête en flagrant délit du chef d’homicide involontaire sous l’autorité du parquet général", précise Morgan Raymond, qui tient "à saluer la mobilisation et le professionnalisme des enquêteurs et des techniciens de la police technique et scientifique, qui, n’étant pas de permanence, sont intervenus en nombre durant le week-end sur cette enquête." Outre la trentaine de sapeurs pompiers déployés sur l’accident, vingt personnels de la Sûreté publique ont en effet dû être rappelés en renfort pour le bien de l’enquête.

"L’ouverture d’une information judiciaire n’est pas nécessaire, précise enfin Morgan Raymond. L’enquête qui se déroule actuellement dans le cadre du flagrant délit se poursuivra dans la cadre préliminaire par la suite."