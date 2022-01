Homme décapité et émasculé à Fréjus: l’auteur des faits a été incarcéré à Draguignan

C’est le sujet de conversation numéro 1 dans la cité romaine. Depuis le week-end dernier, tous les Fréjusiens tentent de trouver des explications au crime horrible survenu vendredi. Ce jour-là, en milieu de matinée, Smaïn M., un habitant du quartier populaire Villeneuve âgé de 38 ans, s’est spontanément livré à la gendarmerie de Fréjus en affirmant avoir tué un homme. Dans son sac à dos, les militaires ont trouvé la tête et le pénis tranchés d’un autre trentenaire, Nabil C..

Sur les indications de l’auteur des faits, les policiers nationaux (accompagnés du procureur de la République de Draguignan) se déplaçaient immédiatement au domicile de l’auteur des faits où ils trouvaient son épouse dans un état de sidération et le corps de la victime décapité. Confiée à la police judiciaire de Toulon, l’enquête conduisait rapidement au placement en garde à vue de Smaïn M., à son audition par un juge d’instruction puis à son incarcération à la prison de Draguignan. En proie à une addiction aux produits stupéfiants, le Fréjusien (dont le casier judiciaire compte une vingtaine de mentions) est poursuivi pour assassinat, torture et actes de barbarie.

"Troubles de la personnalité" et "épisodes délirants"

Face aux policiers, devant le juge d’instruction et devant le juge des libertés, il aurait tenu des propos incohérents. "Le psychiatre qui l’a ausculté a stipulé qu’il souffrait de troubles de la personnalité de type psychotique et d’épisodes délirants avec hallucinations, explique Me Antoine Moreaux, l’un des avocats de permanence qui l’ont assisté, durant le week-end. Il a aussi noté une majoration des troubles par une prise toxique. Ses vêtements lui avaient été retirés pour les besoins de l’enquête. Il était vêtu d’une combinaison en papier et semblait très fatigué. Il était probablement en manque. Ses enfants (qui n’ont pas assisté au meurtre, Ndlr) ont été placés". Actuellement à l’isolement, Smaïn M. restera incarcéré en détention provisoire durant toute la durée de l’instruction.

"Cet individu n’avait rien à faire dehors"

Sollicité par Var-matin, le maire de Fréjus David Rachline a réagi au fait divers sordide survenu sur le territoire de sa commune. "En raison du danger qu’il représentait pour la société, cet individu n’avait rien à faire dehors", explique l’élu du Rassemblement National.