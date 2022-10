Grèce: au moins 15 morts dans le naufrage d'une embarcation de migrants

Auparavant, les autorités avaient fait état de dizaines de disparus après le naufrage d'une autre embarcation qui aurait transporté quelque 95 personnes, au large de l'île de Cithère, proche de la péninsule du Péloponnèse.

Les 15 corps ont été découverts près de l'île voisine des côtes turques après qu'un canot pneumatique transportant une quarantaine de personnes et poussé par des vents violents soufflant sur la région a coulé, ont indiqué les garde-côtes dans un communiqué.

Cinq personnes ont été également secourues et les opérations pour venir en aide à trois autres étaient en cours, ont précisé les autorités.

Quelques heures plus tôt, les garde-côtes avaient été alertés qu'un voilier était en détresse près de l'île de Cithère.

Des survivants ont rejoint la côte à la nage

Le voilier a coulé près du port de Diakofti. Certains des survivants ont pu rejoindre la côte à la nage, et une opération combinée comprenant des navires en mer et les services de pompiers et de police à terre a permis de retrouver 80 personnes.

Aucune précision n'a été fournie quant à la nationalité des naufragés.

Dans la région de Cithère, les vents atteignaient 102 km/h, ont indiqué les garde-côtes.

Augmentation du trafic migratoire

La Grèce a connu cette année une augmentation du trafic migratoire, les passeurs empruntant souvent la route la plus longue et la plus périlleuse au sud du pays.

Les embarcations de fortune partent du Liban et non plus de la Turquie pour contourner les patrouilles en mer Égée et tentent de rejoindre l'Italie.

Les garde-côtes ont assuré avoir secouru quelque 1.500 personnes au cours des huit premiers mois de l'année, contre moins de 600 en 2021.

La Grèce dément systématiquement les affirmations répétées des ONG de défense des droits humains selon lesquelles de nombreuses autres personnes ont été illégalement repoussées vers la Turquie.