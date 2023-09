Il saccage l’appartement et blesse son ex-coloc’ au couteau à Grasse

Un psy dirait sans doute que cet homme-là est pour le moins intolérant à la frustration. Parce qu’on lui refusait l’entrée d’un appartement à Grasse, un individu âgé d’une quarantaine d’années a été saisi d’une rage folle et incontrôlée, provoquant dégâts et blessures qui l’ont aujourd’hui conduit dans une cellule de prison.

Tout a commencé vers 21h30 samedi soir dans la cité des Fleurs de Grasse. Le suspect a soudain trouvé porte close d’un appartement qu’il aurait antérieurement occupé, car ses actuels résidents refusaient de le laisser à nouveau squatter les lieux.

Qu’à cela ne tienne! Comme au théâtre de boulevard, le refoulé a alors décidé de passer par la fenêtre. En l’occurrence, celle de la salle de bains, après avoir escaladé trois étages et brisé une vitre à l’aide d’une brique. Bien échauffé (à tous les sens du terme) par cette entrée en matière, l’intrus a alors scrupuleusement saccagé les lieux, puis s’est mis à frapper les deux occupants. D’abord avec un bâton (un barreau de chaise cassée?), puis avec un petit couteau de cuisine, avec lequel il a piqué au ventre l’un de ses interlocuteurs, à plusieurs reprises.

Les policiers doivent faire usage du taser pour le maîtriser

Alertés, les policiers de la BAC (avec les renforts de la police secours et de la municipale) sont parvenus à mettre fin à ce carnage. Non sans mal. Dans un décor ensanglanté digne d’un film d’horreur, les agents ont dû user du taser pour désarmer et maîtriser le forcené, lui-même blessé à la tête. Lors de sa comparution immédiate au tribunal correctionnel de Grasse lundi après-midi, le prévenu arborait d’ailleurs un bandage qui témoignait encore des violences de la nuit. Pas de quoi attendrir la justice, qui a prononcé un mandat de dépôt à son encontre, jusqu’au report d’audience programmé en octobre.

En attendant, ses deux victimes se sont vues prescrire 3 et 5 jours d’ITT.