General Elektriks et Anne Sila en avril à Monaco

Le samedi 2 avril à 20h30, c’est General Elektriks qui enflammera la scène de la salle de spectacle. Après 200 dates en France, c’est bien à Monaco qu’Hervé Selters (alias General Elektriks) réunira le public grâce à ses morceaux aux rythmes funk, pop et électro.

Entouré de nombreux artistes issus d’univers différents pour la réalisation de son 6e album, General Elektriks proposera son melting-pot musical varié, flottant entre réalité et imagination. Cosmic Check, une suite inédite de trois morceaux, évoque d’ailleurs l’invasion extra-terrestre de notre planète et la réaction des humains face à celle-ci.

Le samedi 23 avril à 20h30, place à un tout autre univers musical avec le tourbillon pop et jazzy de la talentueuse Anne Sila, qui viendra interpréter son troisième album A nos cœurs.

La chanteuse française et sa voix au timbre délicat, rendue célèbre grâce à The Voice en 2015 et The Voice All Stars en 2021, dévoilera des textes souvent très personnels.

Savoir +

Samedi 2 avril, à 20h30, General Elektriks. Tarif: 22 euros (placement libre assis).

Samedi 23 avril, à 20h30, Anne Sila.

Tarif: 30 euros (placement libre assis).

Locations points de vente habituels.

Renseignements: + 377.93.10.12.10 / www.espaceleoferre.mc

Port du masque obligatoire.

Présentation d’un pass sanitaire valide pour les + 16 ans.