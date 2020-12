Gendarmes tués par un forcené: ce que l'on sait et ce que l'on ignore encore de la tragédie

Pour Thierry Chelle, restaurateur à Ambert, "ce n'est pas un fait divers, c'est une catastrophe". "On vit un peu en autarcie dans notre vallée ici et on se connaît tous un peu ou du moins on se reconnaît".

"On avait des relations privilégiées avec l'officier tué", qui, par ailleurs, "avait beaucoup d'activités dans le monde associatif", a relevé le maire d'Ambert Guy Gorbinet.

Quelque 300 militaires, dont un escadron de gendarmerie mobile, ainsi que des brigades cynophiles et un hélicoptère avaient été déployés dans la nuit pour tenter d'appréhender le suspect.

L'homme de 48 ans a finalement été "retrouvé mort", a indiqué Gérald Darmanin, sans préciser les circonstance du décès du suspect. Le corps de Frédérik L. a été découvert à proximité de sa voiture, non loin de son domicile. A priori, il s'agirait d'un suicide, a-t-on ajouté dans l'entourage du ministre.

Hommage aux "héros"

Devant la gendarmerie d'Ambert, où de premiers bouquets avaient été déposés, Gérald Darmanin s'est refusé à revenir "sur les circonstances particulièrement ignobles" de ce drame, après la saisine du procureur de la République.

"Informé toute la nuit" par son ministre, le président Emmanuel Macron a rapidement rendu hommage aux trois gendarmes tués. "Nos héros", a-t-il dit.

Le Premier ministre Jean Castex a également salué la mémoire des trois militaires, en soulignant que ce drame "endeuill(ait) le pays tout entier". "Je partage la douleur de leurs proches et de leurs frères d'armes et les assure de mon indéfectible soutien", a-t-il ajouté.