"Structures plus adaptées", "plus assez nombreux": le Foyer de l’enfance pointé par les salariés et la Ville de Nice

"Nous sommes devenus une multinationale qui gère tout comme un comptable et sans aucune humanité. Il n’y a plus aucun sens à ce que l’on fait, plus de vision, tout le monde a peur. C’est du management par la terreur. Le personnel est à bout. Comment faire quand on doit s’occuper d’enfants en grande difficulté quand on a nous-mêmes la boule au ventre et que l’on est débordés?"... Samia (1) est désemparée.

Pourtant, elle jure "qu’elle adore son boulot". Ce boulot auquel elle s‘est toujours accrochée avec passion, croyant faire du bien à des enfants pas franchement gâtés par l’existence. Mais Samia déchante, comme la plupart de ses collègues (2).

"Les enfants sont en danger. Les structures ne sont plus adaptées, on n’est plus assez nombreux pour nous en occuper. Parfois, on est seuls avec 10, 12 voire 14 enfants", souffle-t-elle.

"Une dégradation monstrueuse"

Samia est salariée du Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes qui dépend du conseil départemental. Lorsqu’un enfant est en danger ou que les parents sont défaillants, il est placé sous la protection de la collectivité qui doit en assurer la sécurité et le bien-être. Les enfants ou les adolescents sont pris en charge, nourris et logés. "Nous avions 15 villas pour accueillir les enfants de 3 à 18 ans, nous n’en avons plus que 9. Avant, nous avions 150 enfants sous notre responsabilité, aujourd’hui 115", détaille une source proche du dossier. "Le Département veut encore réduire la voilure. Ne plus accueillir que 90 enfants", confie un syndicaliste.

Julien, un autre salarié, ajoute: " Nos conditions de travail sont insupportables. Depuis un peu plus de deux ans, il y a une dégradation monstrueuse, de gros dysfonctionnements. De plus en plus de salariés ne sont pas formés pour ce type d’enfants et c’est très inquiétant."

Ces enfants et ces ados sont souvent en grande détresse psychologique, certains sont malades, d’autres sont des délinquants. Et "il y a aussi des enfants MDPH – Maison départementale pour les personnes handicapées –", précise Samia.

Des agressions régulières

Adèle, elle, est prête à craquer. "On se fait agresser régulièrement. Les gosses nous jettent des choses à la figure, de la vaisselle, des ballons... Un enfant ou un ado en grosse difficulté qui n’a pas accès à un psychologue, c’est une cocotte-minute", déplore la jeune femme. "Si ça continue, il va y avoir encore un véritable drame."

Encore? Le 23 juin 2021, un enfant de 10 ans qui avait trouvé refuge au foyer La Parenthèse à La Trinité s’est noyé dans le Paillon, lors d’une sortie improvisée, par l’un des salariés.

Quelques jours auparavant, un enfant avait fugué de cette même structure. En décembre 2021, un incendie criminel s’est déclaré à la Villa Victor Robini à La Madeleine à Nice, fermée depuis en passe d’être récupérée par une association.

Et puis, en mars l’an dernier, il y a eu cette ado de 12 ans, rattrapée in extremis alors qu’elle voulait se jeter dans le vide. Là encore c’était à La Parenthèse.

"Rien de tout cela ne serait arrivé si les moyens étaient mis pour assurer un suivi et la sécurité de nos gamins", peste Julien. Qui grogne: "Mais le Département a préféré dire que c’était notre faute, sans essayer de comprendre les vraies raisons de ces drames."

La Parenthèse a été fermée par arrêté du conseil départemental en novembre 2022, après une série de nouveaux dysfonctionnements. Depuis, le foyer trinitaire a rouvert, mais il est désormais géré, lui aussi, par une association. Actes a pris les rennes.

Trafics et prostitution

Adèle confie: "A la Villa Alta Riba, à Nice nord, ce sont les plus jeunes enfants qui sont accueillis. Mais ce n’est pas adapté. Il y a plein d’escaliers et le personnel n’est pas assez nombreux. Ils sont tout le temps sur le qui-vive et redoutent un accident". Julien renchérit: "Parfois le gardien de nuit est seul avec 14 ados dans les foyers pour enfants plus grands. Comment voulez-vous qu’il les gère? Ils sont livrés à eux-mêmes". Julien raconte encore: "Dans un autre foyer que le mien, une catastrophe a été évitée tout récemment. Un ado a fugué, il est très malade et il aurait pu mourir s’il n’avait pas son traitement à temps. Heureusement, il a été retrouvé chez une copine".

Sans parler des différents trafics. "Certaines adolescentes se prostituent. Quelqu’un vient les chercher et les ramène ensuite. De la prostitution de rue, où elles récupèrent un peu d’argent. Ou alors pour des gens dans des villas en location saisonnière. On est impuissants", souffle Jeanne. "Des jeunes vont aussi faire les guetteurs à L’Ariane et aux Moulins, des jeunes très vulnérables, ciblés par les chefs de cité. Et les trafics se délocalisent dans les villas", se désole Maria (1). "C’est terrible à dire, mais en fait, on fabrique la délinquance de demain", conclut Paul.

1. Les prénoms ont été modifiés.

2. Hier, les salariés ont entamé un mouvement de grève, "sur leur temps libre", parce qu’ils ne peuvent pas laisser les enfants livrés à eux-mêmes. Symboliquement, les syndicats ont planté une tente au pied du siège de la structure, alors que se tenait un conseil d’administration.

La Ville de Nice très inquiète Fatima Khaldi, conseillère départementale et adjointe de Christian Estrosi déléguée à la Médiation, a lu un vœu lors du dernier conseil municipal, exhortant le conseil départemental à prendre la mesure du problème : « La situation est grave ». Nous demandons au conseil départemental "de mettre fin à son désengagement au titre de cette compétence obligatoire, de mettre fin au démantèlement programmé du Foyer de l’enfance, de faire toute la transparence sur son action pour la protection des enfants en danger, de publier l’ensemble des audits et des rapports d’inspection et de contrôle sur le Foyer de l’enfance, d’améliorer les conditions de l’accueil des enfants en danger et les conditions de travail des personnels"… La charge est lourde. C’est Fatima Khaldi qui s’est emparée du sujet lors du dernier conseil municipal de Nice. Dans un contexte de relation dégradée entre la Ville de Nice et le conseil départemental, l’adjointe de Christian Estrosi a dressé un tableau "inquiétant" de la situation. Outre les nombreux drames et dysfonctionnements qu’elle relève, l’élue évoque un rapport voté par le Département. "Il indique que l’année 2023 aboutira à la proposition d’une restructuration de l’offre du Foyer de l’enfance en termes de volume et de qualité". Le 29 mars, dit-elle encore, la séance du conseil d’administration prévoyait " des suppressions de postes et donc la réduction de la capacité d’accueil". Délibération reportée "Les élus présents ont à l’unanimité obtenu le report de cette délibération. Ils ont considéré que c’était incompréhensible alors qu’il n’existe à ce jour aucune solution pour combler ce manque et que le personnel est déjà en sous-effectif chronique", complète Fatima Khaldi. Qui évoque aussi un budget en constante régression: "Depuis 3 ans, il baisse de 1 million chaque année. Cette année il est 14 millions".

Le Département met en avant "un effort d’investissement"

Le Conseil départemental réagit à la polémique sur le Foyer de l’enfance.

"Le Département a engagé, depuis plusieurs années, une stratégie de diversification de l’offre d’accueil des mineurs de l’aide sociale à l’enfance et de création de nouvelles places, afin de tenir compte de l’évolution des besoins des mineurs pour garantir leur parcours de vie. Chaque année, le Département vote un budget croissant pour cette politique publique qui atteint plus de 133 millions d’euros en 2023", développe le conseil départemental des Alpes-Maritimes. Voilà pour la compétence globale. En ce qui concerne le Foyer de l’enfance, la collectivité explique: "Il fait l’objet d’une démarche d’amélioration de son offre de service. Elle passe par une baisse capacitaire concertée permettant de renforcer les effectifs des professionnels auprès des enfants et de garantir la qualité de leur prise en charge". Mais pas seulement. "Elle s’accompagne également d’un effort d’investissement du Département qui assure désormais l’entretien des villas qui accueillent les enfants, suite à un transfert patrimonial, permettant au Foyer de l’enfance de se concentrer sur ses missions premières de l’accueil d’urgence de l’enfance en danger", concluent les services.