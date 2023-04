Forces en présence, mode d’action... A quoi ressemble cette "guerre des territoires" pour la drogue aux Moulins, à Nice

Frédéric Pizzini, directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes et Bernard Gonzalez, préfet des Alpes-Maritimes décryptent "la guerre des territoires" sur fond de trafic de drogue dans le quartier des Moulins.

Quelle forme prend la guerre des territoires?

Frédéric Pizzini: "C'est clair, on assiste à une guerre des territoires aux Moulins avec des personnes qui ont des velléités de reprendre des points de deal. Pour contrecarrer ces velléités nous procédons à l'occupation massive du quartier, à des opérations de pilonnage de points de deal avec des résultats conséquents depuis le début de l’année. Les saisies et les personnes interpellées sont en hausse, la présence policière est accrue. Nous conduisons un travail de fond à travers des enquêtes longues afin de démanteler les têtes de réseau."

Qui sont les bandes rivales?

F. P.: "Concernant les personnes interpellées, elles ne sont pas toutes originaires du quartier des Moulins. Certaines viennent des Bouches-du-Rhône. Ça ne veut pas dire que des Marseillais veulent reprendre le trafic dans les Alpes-Maritimes mais que des personnes viennent servir l’intérêt de locaux. Il faut une enquête plus profonde pour déterminer qui veut s’en prendre à qui. On a pas mal de personnes en situation irrégulière, rémunérés, logés dans des squats, recrutées pour servir de main-d’œuvre sur les points de deal."

Quelles sont les nationalités concernées?

Bernard Gonzalez: "On a des Tchétchènes impliqués. Il y a une filière de migrants. Certains qui viennent de la corne de l’Afrique. On a également l’immigration maghrébine avec une communauté tunisienne mais on ne peut pas incriminer une nationalité particulière."