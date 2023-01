"Fioles mystérieuses", "têtes de tueur": ces éléments qui jettent le trouble sur la disparition de Leslie et Kevin

Cela fait maintenant bientôt deux mois que leurs proches sont sans nouvelles de Leslie et Kevin. Et que les gendarmes ont beau multiplier les recherches en vain, entre les Deux-Sèvres et la Charente-Maritime, où ce jeune couple a disparu fin novembre,après avoir pris part à une soirée avec des amis.

Depuis, les éléments troublants ne cessent de s'ajouter au dossier, à l'instar des téléphones qui ont borné pour la dernière fois à des dates différentes.

Des téléphones qui bornent à dates différentes

Celui de Leslie, dont le chien Onyx est aussi introuvable, a borné une ultime fois près de Niort le 26 novembre à midi. Celui de Kevin, avec qui elle était en couple depuis quelques mois tout juste, aurait borné à Fouras en Charente-Maritime, le 29 novembre, non loin d'un conteneur où ont été retrouvés le 8 décembre des affaires appartenant au jeune couple.

Un conteneur bien rempli

Dans ce conteneur, les enquêteurs ont mis la main sur d'autres objets. Des survêtements appartenant à Kévin, son brevet de sécurité routière, des vestes, des paires de chaussures ou encore des affaires de toilettes appartenant à Leslie.

Des fioles retrouvées

Plus surprenant, 600 euros en liquide et deux mystérieuses fioles ont été retrouvés. A l'intérieur de ces fioles se trouveraient un liquide qui pourrait, selon de premiers éléments, être de la drogue.

Résultat, la piste du trafic de stupéfiants serait envisagée. Cependant, leurs proches sont formels, Leslie et Kevin ne se droguaient pas, les imaginant loin de baigner dans ce genre d'affaires.

Le père de Kévin incarcéré, habitué des "trafics des milieux gitans"

Sauf que d'autres témoignages appuient un élément: Kevin aurait repris les affaires de son père. L'homme qui est incarcéré pour une "altercation" est un quadragénaire qui a l'habitude de traîner dans les "trafics des milieux gitans" et qu'il est connu des services de police pour ça.

En outre, comme le rapporte Le Nouveau Détective, Kevin aurait été mêlé à une transaction un peu particulière. Parti "en pleine nuit" pour acheter une voiture, le jeune homme serait revenu de cette soi-disant transaction "livide. Il avait envie de vomir", comme le confie un ami. Ajoutant qu'il avait vu une voiture avec des types qui avaient "des têtes de tueur".

Une chose est certaine: depuis le 10 janvier l'enquête a été confiée au pôle d'instruction criminelle de Poitiers.