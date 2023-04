Feux fixés, 31 hectares brûlés, appel à la vigilance... On fait le point sur les quatre incendies du week-end dans les Alpes-Maritimes

Dimanche d’accalmie pour les sapeurs-pompiers des Alpes-Maritimes, après le gros coup de chaud de samedi.

Quatre feux de forêts s’étaient déclenchés, pour certains virulents.

Le premier à 4 heures à cheval entre Nice et Colomars, le second à Saint-Auban, le troisième vers 16h30 routes d’Aspremont, entre Nice et Falicon. Enfin, une heure après, c’est la commune de Tende qui était à son tour concernée.

À Nice, le feu qui a touché Colomars a connu, dans la nuit de samedi à dimanche, quelques reprises, mais sur seulement 10m2. Les opérations de nettoyage ont été efficaces. 10 hectares sont partis en fumée. Après reconnaissance aérienne, les pompiers ont levé leur dispositif.

Idem, route d’Aspremont. Feu fixé. 8 hectares brûlés. Aucun point chaud et fumerolles résiduels, aujourd’hui dimanche. L’incendie de Saint-Auban qui a détruit 8 hectares de végétation était lui aussi fixé. Il ne restait que quelques fumerolles que les pompiers ont rapidement traitées.

Un avion et un drone

Enfin, à Tende, la bergerie menacée par les flammes et les 250 ovins ont été sauvés. Aucune habitation n’a été touchée. 5 hectares ont été parcourus par les flammes. Les casernes de Breil, Sospel et Menton ont été mobilisées. Une enquête de police est en cours pour tenter de déterminer l’origine du feu, qui a pu être fixé vers minuit. Ce dimanche, un hélicoptère a surveillé la zone. Et un télé pilote de drone a été sollicité.

Appel à la vigilance

Après leur difficile journée de samedi, avec des feux de forêts qui arrivent tôt dans la saison, les pompiers du SDIS06, le service d’incendie et de secours des Alpes-Maritimes, appellent à la vigilance en cette période de sécheresse. Attention aux mégots de cigarettes, aux feux près de la végétation. Pensez à débroussailler au maximum autour des habitations.