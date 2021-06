Fête de la musique: 25 interpellations à Paris, des débordements à Annecy et Grenoble

Tout au long de la soirée, en différents lieux de la capitale, les forces de l'ordre - 2.300 policiers et gendarmes mobilisés par la préfecture de police - sont intervenues pour disperser des rassemblements de plusieurs centaines de personnes. En raison de la pandémie, les rassemblements de plus de 10 personnes sont toujours proscrits.

Des heurts ont éclaté en fin de soirée place de la République, où un millier de personnes étaient regroupées. Des projectiles divers et des mortiers d'artifice ont été lancés contre les forces de l'ordre qui ont répliqué aux moyens de gaz lacrymogène, a-t-on expliqué à la PP.

Trois policiers ont été légèrement blessés, a-t-on ajouté.

25 personnes ont été interpellées pour "violences volontaires sur personne dépositaire de l'autorité publique et outrage", et "vol et participation à un groupement en vue de commettre des violences".

46 établissements se sont vus dresser des procès verbaux pour mise en demeure, a-t-on ajouté.