Femme tuée à Mougins: ce que l'on sait de Romain, l'homme mis en examen pour "meurtre"

Ses amis et voisins de l’avenue Saint-Jean à Cannes sont encore sous le choc. Ils ne verront plus Olivia, 37 ans, cette femme toute menue, promener son fils de 3 ans. Elle ne viendra plus au restaurant du quartier, là où le petit a fait ses premiers pas. La nuit de Noël, elle a laissé son fils à une nounou albanaise du quartier. Elle est partie maquillée vers 22h30 pour se prostituer.

Un Azuréen de 28 ans qui la connaissait

Romain, un routier de 28 ans, célibataire, l’a abordée vers 22 heures près de la Croisette à Cannes pour avoir un rapport sexuel tarifé. Olivia était en confiance. Ce n’était pas la première fois qu’elle rencontrait ce client. Dans la voiture de l’Azuréen, Romain a perdu ses nerfs pour une raison encore obscure. Il a agressé Olivia.

L’autopsie prévue lundi devrait le confirmer mais il y a tout lieu de penser que Romain a étranglé sa victime. Il a ensuite transporté la malheureuse dans le coffre de sa voiture et l’a déposée sur les rives de l’étang de Fontmerle, lieu de promenade très prisé des Mouginois dans le parc de la Valmasque. Il a tenté de mettre le feu au cadavre pour effacer ses empreintes avant de s’enfuir.

Une joggeuse, mercredi matin, a donné l’alerte. Olivia gisait dans l’herbe, le corps en partie immergé dans une flaque. Elle n’avait sur elle que ses bottes et ses tatouages. Son visage diaphane, encadré de ses longs cheveux décolorés, ne portait pas de traces de coups.

>> RELIRE. Brunilda en Albanie, Olivia en France, l'appel à l'aide de sa mère... Ce que l'on sait de la femme tuée à Mougins

Déjà connu de la justice pour des faits mineurs

"C’est un jeune garçon de 28 ans, certes connu mais pour des faits secondaires. Il a été inquiété pour deux recels de vol en 2011 et 2012. Il a bénéficié d’un non-lieu dans une affaire de dégradations", selon Fabienne Atzori.

Conducteur de poids lourd en intérim, il ne travaillait pas ces dernières semaines. Il connaissait Olivia. Il précise qu’ils entretenaient une relation quasi amicale. "Rien n’indique qu’il n’était pas dans son état normal au moment des faits, souligne le procureur.

Son discours étant très cohérent, il n’a pas été nécessaire de recourir à une évaluation psychiatrique. En revanche, il subira une expertise psychiatre dans le cadre de l’instruction.

Mis en examen pour meurtre

Romain, après quarante-huit heures de garde à vue dans les locaux de la brigade de recherche de Cannes, a été présenté au procureur de la République. Une information judiciaire a été ouverte du chef de meurtre. Le suspect a été présenté à un juge d’instruction mais a opposé son droit au silence. Après un court débat devant le juge des libertés et de la détention, il a été placé en détention provisoire.

>> RELIRE. Le suspect a reconnu "une relation sexuelle tarifée" et déclare avoir "perdu les pédales"

Quel mobile?

Romain a déclaré avoir étranglé Olivia. Une version compatible avec l’examen externe du corps par le médecin, mercredi matin. Ce dernier avec relevé des indices d’asphyxie.

Impossible de savoir pourquoi Olivia a été agressée.

En garde à vue, Romain a d’abord indiqué que c’était à la demande d’Olivia. Il a donné ensuite une autre version sur laquelle le parquet n’a pas voulu donner de précision. "La seconde version pourrait être vraisemblable mais il y a encore des choses à vérifier. On cherche où sont passées les affaires de la victime, son sac notamment", explique le procureur.

Son état d’esprit

"Il dit avoir à un moment donné perdu la raison et l’avoir étranglée. Il est allé à Fontmerle, cet endroit qu’il fréquentait plus jeune, pour faire disparaître toute trace et brûler le corps de la victime en l’aspergeant d’essence."

"Il a pris la mesure de la gravité de son acte", affirme la procureure.

Comment a-t-il été retrouvé?

L’étang de Fontmerle est un endroit très peu fréquenté la nuit. Le meurtrier, qui vit depuis toujours à Cannes, l’a choisi à dessein, L’étude de la vidéosurveillance du secteur a permis de retracer son parcours. "On a eu, dès le 26 décembre, la certitude que le corps avait été déposé entre 4h10 et 4h20", indique le colonel Lambert.

Vers 2 heures du matin, les enquêteurs retrouvent les images de la montée dans la voiture d’Olivia. La scène se déroule près de la Croisette. Ils doivent ensuite s’assurer qu’il n’y a pas de complices. Olivia aurait été tuée à Cannes, placée dans le coffre de la voiture puis abandonnée à Mougins.

Pourquoi une interpellation vendredi?

Grâce à l’immatriculation de la voiture, les gendarmes ont concentré leur surveillance sur le propriétaire, suspect numéro un. "Quand il a emmené la voiture dans une station de lavage, nous avons décidé de l’interpeller pour ne pas avoir de déperdition d’indices", précise le colonel Lambert.

La voiture a été expédiée à Pontoise dans la nuit de vendredi à samedi. L’institut de recherche criminelle de la gendarmerie va l’examiner dans les moindres détails.

Une enquête exemplaire

Lors d’une conférence de presse organisée dimanche soir au palais de justice de Grasse, la procureure de la République, Fabienne Atzori, était accompagnée des procureurs Julien Pronier et Thierry Bonnifay. Elle avait également demandé au colonel Nasser Boualam, le patron des gendarmes des Alpes-Maritimes, et au colonel Dominique Lambert d’être présents. Une manière de rendre un hommage appuyé aux enquêteurs: "Les gendarmes ont accompli un travail de titan", insiste Fabienne Atzori. Notamment dans l’analyse de la téléphonie et des caméras de vidéosurveillance. "80 militaires ont été mobilisés", précise le colonel Boualam.

La première tâche était d’identifier la victime. Le commissariat de police de Cannes a pu, dès la diffusion de sa photo, donner l’identité d’Olivia, une prostituée dont on trouve trace à Cannes dès 2015. Elle avait déposé plainte pour des violences, selon le procureur de Grasse. Il semble qu’elle travaillait indépendamment de tout proxénète. Elle vivait de manière précaire et occupait un modeste appartement à Cannes.