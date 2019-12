Femme poignardée, incendie à l'hôtel, influenceurs justiciers... Ces faits-divers qui ont marqué l'année 2019 à Monaco

L’épais panache de fumée noire laissait craindre un brasier dévastateur dans l’un des établissements mythiques de la Principauté.

Finalement, l’incendie qui s’est déclaré ce 31 janvier, peu avant 11 heures, au 7e étage de l’Hôtel de Paris, a été rapidement maîtrisé par vingt-huit sapeurs-pompiers de Monaco.

Les premières flammes sont parties du chantier du futur spa privé de l’établissement, non loin de la flambant neuve suite Prince-Rainier-III, inaugurée deux jours plus tôt. La réouverture rapide de l’Hôtel de Paris fut actée dès lors que tout risque toxicologique dans les niveaux supérieurs était écarté.

Le 21 février, un incendie similaire s’est déclaré sur le chantier des Jardins d’Apolline. C’est lors de la pose de l’étanchéité que la calandrite, le rouleau bitumé permettant d’assurer l’étanchéité d’un toit, a pris feu. Des flammes vite circonscrites par les ouvriers. Le 1er avril, rebelote sur l’une des façades de l’Hôtel du Métropole. Triste loi des séries.

Début octobre : Des influenceurs livrent un homme

qui violente sa compagne à la police

Début octobre, en marge des Influencer Awards, un homme est filmé dans une artère monégasque en train de violenter une femme présentée comme sa compagne. La scène – un retour de soirée – est furtive et confuse.

Une femme à la chevelure blonde traverse le champ de la caméra et se fait empoigner au cou par cet homme particulièrement virulent. On la voit être projetée violemment au sol après avoir poussé un cri. L’affaire aurait pu tomber aux oubliettes sans la parole libérée des témoins directs de cette violence conjugale.

C’est le chef cuisinier Juan Arbelaez, mari de Laury Thilleman, Miss France 2001, qui est le premier à avoir brisé la glace un mois plus tard. Dans son sillage, les langues se sont déliées pour dénoncer le comportement du présumé agresseur qui, selon le Parisien, serait un Lyonnais devenu patron d’une agence de célébrités à Paris. Flora Coquerel (Miss France 2014) et Enjoy Phœnix ont notamment témoigné sur la Toile.

Les coups se sont malheureusement poursuivis dans le huis clos d’une chambre d’hôtel, ce soir-là. Poussant des témoins à intervenir et à livrer l’homme à la police. Comme l’a confié un témoin au Parisien: "nous l’avons raccompagnée à l’hôtel. On ne voulait pas qu’elle rentre le rejoindre mais elle insistait. Nous avons alors pris des doubles de clés de sa chambre et nous sommes restés derrière la porte quelques minutes au cas où ça dégénérerait de nouveau. ça n’a pas loupé, au bout de cinq minutes, il la frappait dans la chambre, alors nous sommes intervenus. Nous avons appelé la sécurité de l’hôtel et la police".

À l’époque, le Parquet général de Monaco nous confirmait qu’une main courante avait été déposée par les témoins, la victime refusant de porter plaine. Et qu’une enquête était diligentée par la Sûreté publique, sous l’autorité du parquet général.

Les témoignages, l’audition des protagonistes et l’exploitation des vidéos n’ont depuis, selon nos informations, pas permis de mettre en évidence des faits susceptibles d’être qualifiés pénalement.

23 novembre: Une femme emportée par une vague sur la No Finish Line