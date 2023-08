Femme détenue depuis 11 ans par son mari en Moselle: ce que l'on sait sur cette sordide affaire de séquestration

Ce lundi matin, les policiers de Moselle ont mis à jour une sordide affaire de séquestration, avec la découverte d'une femme de 53 ans, retrouvée dans une chambre, nue, le crâne rasé et dénutrie.

Celle-ci serait maintenue dans ses conditions par son époux depuis 2011, dans leur appartement de Forbach.

Garde à vue prolongée

Cet Allemand de 55 ans, interpellé lundi à 06h au domicile du couple, a été placé en garde à vue et une enquête a été ouverte pour séquestration, viols aggravés et actes de torture et de barbarie. Sa garde à vue va être prolongée "en cette fin d'après-midi pour renouveler un délai de 24h", a indiqué lors d'une conférence de presse Olivier Glady.

Le procureur est toutefois plus prudent sur le terme de séquestration, soulignant qu'aucun élément pour l'heure n'apparait avec évidence aux yeux des enquêteurs comme évoquant une séquestration.

Selon les premiers examens, la femme, âgée de 53 ans et également allemande, ne souffre d'"aucune fracture" et ne présente ni "ecchymoses évidente" ni "escarre", a encore expliqué le magistrat.

Des analyses sanguines et urinaires ont également été menées qui ne mettent en évidence aucun "état de déshydratation significatif", a-t-il ajouté, mentionnant encore le cancer dont pourrait souffrir la quinquagénaire, évoqué par plusieurs membres du voisinage.

Des "incohérences"

Le "curseur se déplace vraisemblablement d'un scénario effrayant vers des conditions de prise en charge d'une maladie insatisfaisantes", a encore estimé M. Glady, soulignant les "incohérences" dans le discours que la femme a tenu aux enquêteurs.

"Le scénario au moment où je vous parle semble permettre à priori d'éloigner le spectre de Barbe Bleue en Moselle Est", a-t-il déclaré.

La question du suivi médical de cette femme devra être toutefois creusée et des contacts ont été pris avec la caisse primaire d'assurance maladie, a-t-il ajouté.

Elle doit être examinée prochainement par un médecin légiste. Son audition est en cours mais l'aspect médical "l'a emporté sur le recueil du récit de ce point de vue", a indiqué M. Glady.