Féminicide à Toulon: ce que l'on sait sur l’auteur des 59 coups de couteau

Qui est l’homme qui a poignardé son ex-compagne à cinquante-neuf reprises sur le parking d’une école, le 13 décembre 2017, à Toulon? Mohamed Meghraoui a été condamné en appel, ce vendredi, à trente années de réclusion criminelle.

Ce second procès, à Aix-en-Provence, permet d’esquisser un portrait du père de famille reconnu coupable de "tentative d’assassinat" au préjudice d’Aurélie (1), la mère de leurs trois enfants.

Ce jour-là, cette infirmière venait chercher son plus jeune fils à la maternelle des Œillets. Elle venait de le sangler dans son siège-auto quand elle a reçu une pluie de coups de couteau. Aurélie a miraculeusement survécu à ses blessures.

"J’ai vu rouge"

"Ça faisait un moment que j’avais perdu pied, j’étais en souffrance, le moindre truc déclenchait ma colère", tente d’expliquer l’accusé devant la cour d’assises présidée par Jean-Yves Martorano.

Alors qu’il était un conjoint violent, Mohamed Meghraoui s’est persuadé que la femme qui l’a quitté en mars 2017, après onze ans de vie commune, menait une vie de débauche quitte à délaisser leur progéniture.

Dans les heures précédant son passage à l’acte, il a envoyé plus de 150 textos à son ex - "Ça va mal tourner pour toi", "Tu ne sais pas ce qui t’attend" - avant de la retrouver sur le parking de l’école. "J’étais venu pour discuter. Ça montait, ça montait... Il y a eu un mot de trop, j’ai vu rouge."

"Emporté par la paranoïa"

"Avec le recul, je comprends que je me suis laissé emporter par la paranoïa, comme on dit." C’est le diagnostic des psychiatres. "Il est décrit comme quelqu’un qui n’a pas conscience de la fausseté de son jugement", insiste Me Laurie Franchitto dans sa plaidoirie de partie civile.

Pendant des mois, Aurélie a été espionnée – y compris après son départ du domicile familial "pour sauver sa peau". Micros et caméra cachés, interceptions téléphoniques, géolocalisations... "Il semblerait que ce soit en réaction à votre propre comportement", lui lance l’avocat général Pierre Cortès.

"Pour lui, tout était permis", témoigne le père d’Aurélie, "c’est un ménage qui ne pouvait pas tourner, il était trop volage." L’analyse du téléphone de Mohamed Meghraoui a mis au jour un répertoire éloquent: "Vraie blonde", "Masseuse", "Veut sucer"...

Une haine obsessionnelle

"Moi je travaille dans un milieu de femmes, parfois il y a des confusions..." L’aide-soignant a multiplié les conquêtes, notamment dans des établissements de santé de l’aire toulonnaise où cet intérimaire a officié.

Ce "Dom Juan des Ehpad", selon l’expression de l’avocat général, a basculé dans une haine obsessionnelle après que sa compagne a reconnu avoir embrassé un autre homme. "Elle existait enfin autrement que pour l’utilité domestique à laquelle elle avait été assignée."

"Je suis algérien, il faut que je lave mon honneur et celui de mes enfants", a répété Mohamed Meghraoui dans ses innombrables messages ou propos rapportés. "Je vais la tuer et je finirai en prison."

"Une blessure originelle"

"C’était des mots en l’air", se défend l’homme pour lequel Aurélie avait "accepté le mariage religieux et le port du voile". Son avocat, Me Pavel Debanne, met en garde les jurés contre les raccourcis xénophobes ou islamophobes.

Mohamed Meghraoui est né en 1976 à Oran d’un père "qu’il ne reverra jamais" et d’une mère qui est partie sans lui pour la France. "Il grandit seul, élevé par sa grand-mère, et ne retrouve sa mère qu’à l’âge de 16 ans [avec un visa touristique]", pose sa défense. Elle a alors cherché à le faire interner. "Comment ne pas partager le constat d’une blessure originelle?"

L’accusé a refusé les demandes de parloir de cette génitrice qui "lui demande pardon dans un procès-verbal d’audition". Sa "peur viscérale de l’abandon" expliquerait son rapport – sans attachement – aux femmes. Et quand Aurélie s’éloigne, "toutes ses failles psychiatriques rejaillissent".

"Il s’est anéanti lui-même"

"Vous avez un homme qui se victimise de manière cynique, chaque coup de couteau serait un appel au secours. Mais c’est un crime de haine contre une femme", recadre l’avocat général. Une tentative de féminicide avec préméditation, a jugé la cour écartant le "coup de folie".

"En cherchant à tuer leur mère, leur père s’est en quelque sorte anéanti lui-même", plaide Me Laurent Gavarri, aux intérêts des trois enfants du couple. "Il y a bien peu d’espoir que M. Meghraoui, qui n’est pas accessible à l’empathie, arrive un jour à la compréhension des conséquences de ses actes."

Le benjamin de la fratrie, témoin des faits à l’âge de 3 ans, "n’accepte de voir un psychologue qu’à la condition de porter un masque de Batman, ce personnage qui décide de devenir justicier après avoir été témoin du meurtre de ses parents."

1. Son prénom a été modifié.