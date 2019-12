Fausse alerte à la bombe au marché de Noël à Nice: il voulait faire... "une mauvaise blague"

L’homme interpellé lors de l’évacuation du marché de Noël, samedi après-midi à Nice, a livré une explication « sidérante », selon le procureur de la République de permanence à Nice. L’alerte à la bombe qu’il a déclenchée par ses propos inquiétants relevaient, à ses dires, de la « mauvaise blague ».

Samedi, en ce premier jour de vacances scolaires, 3.500 personnes ont été évacuées du marché de Noël à cause de cette fausse alerte. L’évacuation s’est déroulée dans le calme mais a entraîné une heure et demie de fermeture, une gêne certaine pour visiteurs et commerçants, et un branle-bas de combat général chez les forces de l’ordre. Jusqu’au diagnostic rassurant des démineurs. Tout ça... pour ça.

« Cet homme a susurré à l’oreille du vigile. Il lui aurait dit qu’il avait acquis une bombe... sans préciser qu’il s’agissait d’une bombe d’équitation pour sa fille. Il a fini par reconnaître que c’était une mauvaise blague », explique le procureur, pour qui le mot « navrant » apparaît bien faible.

Près de la Prom’...

Cet homme âgé de 50 ans, inconnu de la justice, a été identifié grâce au système de vidéosurveillance de la ville et interpellé près de la place Masséna. Entendu en garde à vue par la sûreté départementale, il s’est fait copieusement remonter les bretelles. D’après la femme qui l’accompagnait, il serait « sujet à faire des blagues douteuses. Là, c’est plus que douteux ! », s’exclame le procureur.

Originaire de Marseille, mais établi dans les Alpes-Maritimes, ce quinqua ne pouvait ignorer qu’il faisait cette « blague » près de la Prom’. Et près du kiosque à musique qui, trois ans plus tôt, accueillait le mémorial aux victimes du 14 juillet 2016.

Les policiers lui ont fait remarquer que des personnes marquées par l’attentat se trouvaient, sans doute, au marché de Noël. L’homme a reconnu que ses propos étaient plus que malvenus. Il devra se rendre chez un juge, avec une convocation pour reconnaissance préalable de culpabilité