Crash d'hélicoptère à Eze: le rapport d'enquête confirme la prise de stupéfiants par le pilote

Le Bureau d’enquêtes et d’analyses (BEA) pour l’aviation civile vient de rendre son rapport sur le crash de l’hélicoptère à Eze qui avait fait deux morts le 25 novembre 2022, le pilote et son client. L’engin effectuait un vol aller-retour Monaco – Lausanne (Suisse). Le BEA rappelle que le pilote de l’hélicoptère 3A-MVT a décollé de l’héliport de Monaco avec deux passagers, et a passé la nuit en escale à Lausanne. "Le vendredi 25 novembre, le pilote, accompagné d’un seul passager, décolle de l’aéroport de Lausanne à 11h02à destination de Monaco (...). Il prend une route orientée au sud, vole en croisière à une vitesse indiquée moyenne de 115 kt, à une hauteur de vol variable au-dessus des reliefs tout en respectant les règles de survol en VFR (ndlr: vol à vue)."

Les experts du Bureau d’enquêtes et d’analyses ont retracé sa trajectoire peu avant son arrivée.

"L’hélicoptère est sur le dos"

"L’hélicoptère survole le viaduc de l’Oli à 12h29min48 et ralentit pour atteindre une vitesse de 105 kt. À 12h30min05, l’hélicoptère rencontre les premières barbules nuageuses et à 12h30min21, il entre dans la couche nuageuse. La vitesse indiquée de l’hélicoptère est de 100 nœuds (ndlr: 185,2km/h). À 12h30min55, le sol est visible pendant un bref instant, l’hélicoptère est alors incliné à 50° à gauche. Le pilote incline alors brusquement l’hélicoptère jusqu’à 16° à droite. L’action brusque du pilote sur les commandes provoque l’allumage du voyant LIMIT2", indique le rapport.



"Dix secondes plus tard, à 12h31min05, le pilote incline l’hélicoptère vers la gauche à plus de 90° et prend une forte pente de montée. Au sommet de la montée, les voyants ambres SERVO3, HYD 1, HYD 2 puis les voyants rouges MGP P et ENG P s’allument; l’hélicoptère est sur le dos et effectue une rotation de 180° autour de son axe de lacet." Le BEA indique que l’hélicoptère est ensuite de nouveau en vol horizontal "avec une assiette à piquer de 60°." L’enregistrement vidéo se termine à 12h31min11. L’hélicoptère entre en collision avec le sol une à deux secondes plus tard.

L’enquête du BEA a permis d’établir, comme Nice-Matin l’avait révélé, "que le pilote avait entrepris le vol alors qu’il se trouvait sous l’influence de cocaïne et qu’il portait les traces de la consommation récente de CBD, THC et d’alcool". Selon les experts, son aptitude au pilotage "a été altérée par le changement brutal de l’environnement lumineux avec l’apparition de la brume de mer, ainsi que par les effets néfastes des drogues. Dans ce contexte, une fois entré dans la couche nuageuse, avec un jugement altéré par les drogues, il lui était difficile de maintenir les paramètres de vol et d’entreprendre, à basse hauteur et près des reliefs, toute manœuvre de récupération telle que monter à une altitude de sécurité".

Les analyses toxicologiques effectuées post mortem sur le pilote établissent, indique le rapport "la consommation récente de cocaïne quelques heures avant l’accident et possiblement le matin même. La présence de cocaéthylène alors que l’alcoolémie est nulle confirme une consommation d’alcool et de cocaïne plusieurs heures avant l’accident".



Les analyses révèlent également la présence de cannabidiol (CBD, cannabinoïde non stupéfiant) et d’un métabolite inactif de tétrahydrocannabinol (THC). Par ailleurs, l’analyse de cheveux du pilote a révélé la présence "de cannabidiol et de benzoylecgonine (métabolite de la cocaïne) dans les trois segments analysés du cheveu, d’environ un à trois centimètres de longueur chacun, au niveau de la racine, de la partie médiane et de la pointe. Cette présence signe une prise de cocaïne régulière".

Le BEA rappelle que le pilote de Monacair a passé deux visites médicales de prévention à Monaco, l’une en 2017 et l’autre en 2021. Lors de cette dernière, le test urinaire pratiqué pour dépister le cannabis s’est révélé négatif.

En conclusion, le BEA préconise des tests lors des visites médicales de renouvellement d’autorisation de vol, mais aussi "des tests aléatoires par les exploitants en l’absence de suspicion" et des tests inopinés en opération. Il suggère des politiques de traitement social et d’accompagnement "des pilotes détectés positifs, tant au niveau des autorités que des exploitants". Il préconise de recourir au test de l’examen des cheveux - depuis mis en place par Monacair - pour, notamment, "détecter des usagers cachés".