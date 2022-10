Explosion dans une mine en Turquie: le bilan s'alourdit à 40 morts, des ouvriers encore piégés sous terre

L'explosion est survenue vendredi à 18h15, heure locale dans une mine de la ville d'Amasra située au bord de la mer Noire. Des équipes de secours étaient à pied d'œuvre pour tenter de sauver des ouvriers encore bloqués dans des galeries situées à 300 et 350 mètres en dessous du niveau de la mer.

"Notre vœu est que les pertes en vies humaines ne soient pas plus élevées et que nos mineurs puissent être sauvés", avait souhaité M. Erdogan dans un tweet publié vendredi soir.

Selon le ministre turc de l'Intérieur Suleyman Soylu, ils seraient quinze à être piégés sous terre, sur les 110 mineurs qui s'y trouvaient au moment de l'explosion.

"Nous sommes réellement en face d'un tableau triste", a décrit M. Soylu, qui s'est rendu en urgence sur les lieux du drame en compagnie du ministre turc de l'Energie, Fatih Donmez. "Selon les premières observations, il s'agit d'un coup de grisou", a expliqué M. Donmez.

Accidents de travail fréquents

Sur les images diffusées par les médias turcs depuis l'entrée de la mine, on pouvait voir des membres de familles des mineurs bloqués, pour beaucoup en larmes, tandis que des secouristes fournissaient de l'oxygène aux ouvriers sortis de la mine et les transportaient vers les hôpitaux les plus proches.

"Je ne sais pas ce qui s'est passé", a affirmé à l'agence de presse Anadolu un mineur, qui a pu sortir indemne des galeries par ses propres moyens. "Il y a eu une pression soudaine et je n'ai pu rien voir"