Trois jeunes de 18 ans mènent un expédition punitive contre un exhibitionniste à Nice

Un coup de téléphone d’une jeune fille en pleurs a déclenché leur colère. A 5 heures du matin, elle avait été victime de l’exhibition sexuelle d’un jeune homme hébergé quelques jours par sa famille. Son frère et deux amis, tous âgés de 18 ans, ont décidé de se faire justice. Ils expliquent avoir cherché leur copain et l’avoir découvert dans une cave d’un immeuble des Moulins. La justice, elle, les poursuit pour "séquestration et violences aggravées".

Déshabillé et frappé

Accusés d’avoir déshabillé leur copain, ils l’ont ensuite frappé à toute volée. La victime a déposé plainte mais a omis d’expliquer le contexte de son agression. Le jeune exhibitionniste, blessé, bénéficie de quatre jours d’interruption temporaire de travail.

La police a interpellé les trois suspects dès jeudi. Deux sont livreurs Uber Eats, le troisième est sous contrôle judiciaire pour un recel de vol quand il était adolescent. Ils ont été placés 24 heures en garde à vue. Ils souhaitaient être jugés en comparution immédiate mais le président du tribunal correctionnel a été destinataire trop tard de la procédure. Il a décidé de renvoyer le procès de ces "justiciers" à la mi-mai.

La procureure accepte une remise en liberté du trio mais sous condition. Elle leur lance un avertissement solennel: "J’aurais souhaité que ce procès se tienne dès aujourd’hui pour mettre un terme immédiat à cette violence. Ce sont des faits extrêmement graves, inacceptables." Malgré le risque de concertation et de pression sur la victime, la procureur ne requiert pas la détention provisoire. "A la moindre velléité, ce sera une interpellation immédiate."

Me Hmad rassure le parquet sur une éventuelle entente entre les suspects: "Ils ont tous les trois raconté les événements de manière concordante", contrairement à la victime, selon la défense. "Ce sont de jeunes majeurs. Ils ont reconnu avoir mal agi."

Me Sadouni se félicite des réquisitions. Il qualifie la victime de "prédateur sexuel" détenteur, qui plus est, d’un "téléphone crypté".

Quant à Me Solean, elle souligne que son jeune client est confronté pour la toute première fois à la justice.

"On a compris qu’il ne fallait pas faire justice nous-mêmes", admet l’un des prévenus, repentant. "Je voudrais m’excuser." "On a réagi avec des émotions fortes", se justifie son ami.

Libérés vendredi soir, ils reviendront dans un mois répondre de leurs actes devant la justice.