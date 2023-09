Ex-compagnon déjà condamné à Nice et arrêté, profil de la victime, enquête: ce que l'on sait au lendemain de la mort d'une policière en Savoie

Une policière d'une quarantaine d'années affectée au commissariat de Chambéry a été tuée en pleine rue dans un village de Savoie, ce jeudi 31 août. Auparavant affectée à Nice, elle avait déménagé pour la Savoie, il y a plusieurs mois.

Suspecté d'être l'auteur de ce féminicide, son ex-compagnon a été interpellé ce vendredi 1er septembre, par le GIGN. Il avait déjà fait l'objet de plaintes de la part de la victime et a été condamné par le tribunal de Nice. Voici ce que l'on sait au lendemain du drame.

Les faits

Il était peu avant 10h du matin, lorsque cette femme, policière qui n'était pas en service au moment des faits, a été attaquée par un homme en pleine rue dans le petit village de La Croix-de-la-Rochette, près de Chambéry.

Elle venait de déposer son enfant à la crèche et c'est en sortant de l'établissement qu'elle a été "tuée à coups d'objet contondant", selon une source proche du dossier.

La victime rentrait à son domicile à pieds, "accompagnée de son fils de trois ans , lorsqu’elle a été agressée par un homme qui lui a porté plus d’une dizaine de violents coups au moyen d’une arme qui pourrait être une arme de type machette", a précisé le parquet de Chambéry dans un communiqué. La victime a rapidement succombé à ses blessures dans "une mare de sang" selon des témoins interrogés par France Bleu Pays de Savoie.

Où en est l'enquête?

Le parquet de Chambéry a ouvert jeudi 31 août une enquête en flagrance pour "assassinat par conjoint", le parquet n'excluant pas un geste prémédité. L'enquête a été confiée à la Brigade des recherches de Chambéry et à la section des recherches de Chambéry.

L’autopsie de la victime aura lieu ce vendredi 1er septembre dans la matinée à l’institut médico légal de Grenoble. Lors des recherches du suspect qui s'était enfui après les faits, d'importants moyens avaient été déployés sur le terrain pour le retrouver.

Les enfants de la victime ont été pris en charge en milieu hospitalier dans le cadre du protocole de protection des mineurs.

Qui était la victime?

Selon plusieurs sources proches du dossier, elle était âgée d'une quarantaine d'années et était maman de quatre enfants. Deux ados et deux enfants plus jeunes. Selon un responsable syndical interrogé par Nice-Matin, cette policière avait intégré la sécurité publique des Alpes-Maritimes au milieu des années 2010, avant de gagner Chambéry fin 2021. Elle y a notamment travaillé à la brigade des accidents et délits routiers (BADR). En 2023, elle était affectée au commissariat de Chambéry.

"Elle respirait la gentillesse. Elle était contente d’avoir refait sa vie. La dernière fois que je l’ai vue, avant qu’elle parte, j’ai vu une femme heureuse. Elle semblait comblée", a décrit une ancienne collègue de la victime, affectée à la sécurité publique.

Elle se souvient "d’une femme très discrète, qui semblait très professionnelle". Une femme "travailleuse, sérieuse", appuie Laurent Martin de Frémont, secrétaire départemental du syndicat Unité-SGP FO 06. Ces dernières heures, rapporte-t-il, "beaucoup de collègues ont témoigné d’une stupeur, d’une sidération, d’une très vive émotion".

Ce que l'on sait du suspect

Il s'agit de son ex-mari, avec lequel elle avait eu deux enfants et dont elle avait divorcé en 2021: le couple était alors domicilié à Nice, a précisé le parquet de Chambéry. L'homme, occupant le poste d'aide-soignant avait été condamné et avait fait l'objet de plusieurs plaintes de la part de la victime.

Deux plaintes visant le suspect avaient été déposées à Nice pour violences et pour harcèlement au cours de l'année 2017 mais toutes deux avaient été classées sans suite, faute de preuves. Puis une autre plainte avait été déposée en 2019 pour abandon de famille, là encore, "classée suite à mesure alternative", a précisé le Procureur de Chambéry à Nice-Matin.

Dans le cadre de ce divorce, le suspect avait été condamné le 10 novembre 2020 par le tribunal correctionnel de Nice pour non respect d’une ordonnance de protection rendue au profit de la victime. Les collègues niçois de la victime, "savaient que ce couple pouvait rencontrer de grandes difficultés." Au point de mener à des procédures judiciaires pour violences ou harcèlement.

Arrivée en Savoie, la victime avait déposé une plainte pour non paiement de pension alimentaire, ont précisé les autorités judiciaires. Le sexagénaire, qui avait divorcé avec la victime en 2021, dormait depuis plusieurs jours dans un camping, dans un village tout proche de-la-Croix-de-la-Rochette où la fonctionnaire de police a été tuée.

Ce vendredi matin que l'homme a été arrêté par le GIGN. Lors des recherches menées ce jeudi dans la journée, il avait été décrit comme étant un individu extrêmement dangereux et potentiellement armé. Le parquet de Chambéry, ainsi que Gérald Darmanin ont confirmé cette information. Dans la foulée de cette interpellation, l'homme a été placé en garde à vue.