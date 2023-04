Etincelles sous le cockpit, pneu éclaté... les images impressionnantes d'un incident à l'atterrissage d'un vol Ryanair à Dublin

Grosse frayeur à l'aéroport de Dublin pour les passagers du vol Ryanair FR5542. Dimanche 9 avril, un avion reliant Liverpool à Dublin a été victime de l'éclatement de son pneu à l'atterrissage.

La scène a été filmée et les images sont saisissantes. Sur cette vidéo, on observe que le pilote a été forcé de poser l'appareil en s'appuyant le nez du cockpit sur la piste, son train d'atterrissage étant complètement plié.

Le contact du train avant sur le tarmac a d'ailleurs provoqué d'importantes étincelles.

Fort heureusement, l'incident n'a fait aucun blessé. Mieux, les passagers de l'avion ne se seraient rendu compte de rien selon les médias locaux.

🇮🇪 Vidéo de l’incident d’hier soir.



Hier vers 17h30, un B737-800 de Ryanair, effectuant le vol FR5542 de Liverpool vers Dublin, a eu une avarie au niveau de la roulette de nez. https://t.co/Wtl3pkF7JK pic.twitter.com/o8pSgbm5Gb — air plus news (@airplusnews) April 10, 2023

"Un problème technique mineur", dit Ryanair

"Ce vol de Liverpool à Dublin a rencontré un problème technique mineur avec son train d'atterrissage avant à l'atterrissage. Les passagers et l'équipage ont débarqué normalement et l'avion a été remorqué jusqu'au hangar pour une inspection plus approfondie par les ingénieurs de Ryanair", a réagi la compagnie.