Epaves, plastiques, pneus... La gendarmerie contrôle un site suspect à Mandelieu

Sur réquisition du procureur de la République de Grasse, les gendarmes de Mandelieu ont réalisé une opération "coup de poing" sur un site suspect de dépôt, aux abords d’une zone agricole et à proximité de la Siagne. Contrôle environnemental dans la boue, parmi des carcasses et amoncellements en tous genres.

Une benne énorme de Leclerc gît là, avec l’inscription "snacking enjoy". Mais l’endroit n’est guère propice au déjeuner sur l’herbe.

Sur deux parcelles de 2.600 et 1.600m2, un bric-à-brac indicible en pleine nature, où les épaves véhicules voisinent avec des godets et engins rouillés de chantier.

Là, une benne contient des végétaux mêlés à des débris plastiques plus ou moins carbonisés, qui sont destinés à être brûlés… juste à côté de pompes à gaz.

"On les a déjà verbalisés tous les jours pour ces brûlages, mais ils ne comprennent toujours pas, constate Pierre Boutillon, directeur de la police municipale de Mandelieu, dont les hommes ont assisté une dizaine de gendarmes jeudi. Nos premières constatations datent d’un peu plus d’un an, et de nombreux rapports ont été dressés sur un danger potentiel.".

Triste inventaire à désoler Prévert