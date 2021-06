Enlèvement de Mia: un ex-militaire, proche de Rémy Daillet, interpellé dans les Hautes-Pyrénées

L'information, dévoilée par BFMTV, a été confirmée ce jeudi de source proche du dossier. L'homme, un lieutenant-colonel à la retraite, a été interpellé lors d'une opération des gendarmes de la section de recherches de Nancy et de policiers de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), a ajouté la même source, précisant qu'il était proche de Rémy Daillet, figure d'un mouvement complotiste soupçonné d'avoir organisé l'enlèvement de la fillette.

Mia, 8 ans, avait été enlevée mi-avril à la demande de sa mère par plusieurs hommes alors qu'elle était hébergée chez sa grand-mère maternelle dans un village des Vosges. Sa mère n'avait plus le droit de la voir seule, ni de lui parler au téléphone.

Une "alerte enlèvement" avait rapidement été diffusée et d'importants moyens policiers avaient permis de la retrouver cinq jours plus tard avec sa mère en Suisse.

L'enquête a aussi mis en cause dans l'organisation de cet enlèvement Rémy Daillet, arrêté fin mai en Malaisie, où il résidait depuis plusieurs années.

Dans le cadre de cette affaire, six hommes et la mère de la fillette, proches de la mouvance anti-système et complotiste, ont été mis en examen et placés en détention provisoire.