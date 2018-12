En prison pour avoir filmé l'agression d'un SDF à Nice

Nassuf Djoumoi a 30 ans. Il vit chez sa mère. Et ne s'était jamais fait connaître pour un éventuel talent de vidéaste. Mais le 4 septembre dernier, tard dans la soirée, il a choisi de s'illustrer dans un genre qui fait fureur sur Snapchat : le « happy slapping ».

C'est un étrange divertissement qui consiste à filmer de vraies agressions et à les diffuser sur Internet, via cette application de partage des images. Activité coupable pouvant conduire tout droit en prison. Ainsi, rapidement identifié et aussitôt incarcéré, Djoumoi vient d'être jugé. Condamné à 12 mois d'emprisonnement, dont quatre avec...