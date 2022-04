En pleine nuit, les pompiers réalisent l’évacuation atypique d’un blessé depuis le 12e étage à Nice

La scène se passe vers 1h du matin, boulevard Paul-Montel. Cet homme âgé de 50 ans a été victime d’un accident domestique. Le service départemental d’incendie et de secours (Sdis) 06 dépêche sur place un équipage et un médecin, à bord d’un véhicule de secours et d’assistance aux victimes (VSAV). Ils établissent un premier diagnostic, prodiguent les gestes de secours et médicalisent le quinquagénaire.

Mais du fait de son obésité et de l’étage élevé, son évacuation par les parties communes s’avère impossible. Il faut donc passer par l’extérieur. Le SDIS engage alors le groupe d’intervention en milieu périlleux (GRIMP), rompu aux interventions délicates, notamment en montagne.

La victime est ainsi descendue du douzième étage à bord d’une civière, fermement sanglée et recouverte d’une couverture de survie. Elle est ensuite conduite vers l’hôpital Pasteur 2, médicalisée. Cette intervention délicate aura mobilisé 14 sapeurs-pompiers et 8 engins.