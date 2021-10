En Ille-et-Vilaine, un automobiliste touché par une balle de fusil alors qu'il conduisait, son pronostic vital engagé

Le conducteur, un homme âgé de 67 ans, circulait sur la quatre voies reliant Nantes à Rennes, à hauteur de Laillé en Ille-et-Vilaine vers 12h45, lorsqu’il a été touché au cou par un projectile venu du côté droit du véhicule.

L'homme s'est ensuite garé et a réussi à prévenir les secours, malgré sa blessure grave. Selon Ouest-France, il se trouve dans un état critique et son pronostic vital est engagé. Le passager, miraculeusement indemne mais sous le choc et a été pris en charge par les secours.

Un chasseur placé en garde à vue



"Le coup de feu aurait été tiré par un chasseur. Le pronostic vital est engagé pour la victime", a indiqué le procureur adjoint du parquet de Rennes, Jean-Marie Blin, à actuRennes. Une enquête a été ouverte pour "blessures involontaires" et un chasseur a été placé en garde à vue.