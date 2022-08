En Algérie, le bilan des feux de forêt dans plusieurs localités grimpe à 26 morts

Selon les médias locaux, plus de 350 familles ont fui leurs logements à Souk Ahras. La gendarmerie a fermé plusieurs routes à cause des incendies.

L'Algérie a affrété un avion bombardier d'eau russe Beriev BE 200. Mais après être intervenu sur différents incendies, il a subi une panne et ne sera à nouveau opérationnel qu'à partir de samedi, selon M. Beldjoud.

"Certains de ces incendies sont provoqués", a affirmé M. Beldjoud. Avec les 26 morts de mercredi, le bilan de l'été 2022 grimpe à 30 morts.

Pays le plus étendu d'Afrique, l'Algérie ne compte que 4,1 millions d'hectares de forêts, avec un maigre taux de reboisement de 1,76%. Chaque année, le nord du pays est touché par des feux de forêt, mais ce phénomène s'accentue d'année en année sous l'effet du changement climatique.

L'été 2021 a été le plus meurtrier: au moins 90 personnes sont mortes dans des feux de forêt qui ont ravagé le Nord, où plus de 100.000 hectares de taillis sont partis en fumée. Le réchauffement du climat augmente la probabilité des canicules et des sécheresses et par ricochet, des incendies.