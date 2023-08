"On peut faire appliquer la loi sans en arriver là": une intervention musclée de gendarmes dans un train provoque l'émoi

Depuis 2015, les témoignages d’interventions prétendument violentes des forces de l’ordre sur les lignes ferroviaires reliant la France à l’Italie n’ont rien d’inhabituel. Mais rares sont les images qui en témoignent.

Monté à bord d’un train italien circulant entre Vintimille et Cuneo, mardi soir, le journaliste culturel Paolo Bogo a assisté à une de ces scènes en gare de Breil-sur-Roya. Des gendarmes ayant cherché à faire (violemment) sortir un petit groupe d’origine ivoirienne, au motif que leurs papiers n’étaient pas en règle. Sidéré, il a décidé de filmer.

Dans sa vidéo, postée sur le site La Guida, et devenue virale, on constate en effet que le ton monte et que les gestes se font de plus en plus brutaux. Jusqu’à ce que l’enfant se mette à hurler. "Les gendarmes ont d’abord contrôlé les papiers de tout le monde. Puis ils se sont arrêtés au niveau de ce petit groupe constitué d’une femme enceinte, d’un enfant et d’un jeune homme. La femme a montré des documents de la Croix rouge et a expliqué qu’ils se rendaient en Italie et n’avaient pas l’intention de s’arrêter en France", explique Paolo. Soulignant qu’ils n’ont effectivement pas fait mine de se lever à l’approche de la première gare française du parcours.

À ses yeux, les forces de l’ordre se sont montrées très agressives, voire "hystériques".

"Je ne suis pas le seul à avoir commencé à filmer. Nous ne sommes pas en dictature, on a le droit de le montrer", glisse-t-il. Indiquant que les passagers étaient choqués. Et qu’une italienne s’est même mise à pleurer devant la rudesse de l’intervention. "Ce qui nous a le plus estomaqués, c’est l’absence de respect pour l’enfant. On peut faire appliquer la loi sans en arriver là. Ça aurait dû être un problème de l’Italie mais ils ont créé tout seuls un problème en France."

Du côté des services de l’État, on souligne qu’il s’agissait à l’origine d’une opération de contrôle d’identité traditionnelle. "Les gendarmes leur ont demandé de descendre, ils ont refusé. Ce qui a créé une situation de tension. Derrière, il y a eu rébellion et violence - la femme a mordu un gendarme", souligne-t-on. Indiquant que cette dernière a été mise en garde à vue. Quant au jeune homme, il a été "non-admis" faute de papiers en règle.

Horrifiée par la scène, l’association de défense des migrants Roya citoyenne affirmait, mercredi soir, que "le papa avec l’enfant a été refoulé depuis les locaux de la PAF dans la matinée, et a dû retourner à pied à Vintimille (près de 10km). La maman, enceinte de 7 mois, est à cette heure encore en garde à vue…"