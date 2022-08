Elle vivait avec son fils décédé depuis plusieurs jours dans son appartement de Cannes

C’est un fait divers aussi sordide que dramatique. Car cela faisait visiblement plusieurs jours qu’une dame âgée de 76 ans vivait avec le cadavre de son fils, dans leur appartement de la résidence sociale Sainte Jeanne à Cannes la Bocca.

Au premier étage de l’immeuble, ce sont les voisins, vraiment trop indisposés par une odeur pestilentielle, qui ont alerté les pompiers ce mercredi matin. À leur arrivée, l’occupante des lieux leur a ouvert la porte, en leur précisant que son fils dormait. En réalité, un corps en décomposition avancée gisait là, sur une sorte de lit de camp disposé dans le salon. L’état de l’appartement était à l’unisson, avec de la vaisselle sale divers objets éparpillés partout.

Une autopsie pour déterminer la date et la cause du décès

Depuis combien de temps l’homme âgé de 45 ans a-t-il succombé là? Nul ne le sait…

Mais il aurait été vu pour la dernière fois dans la résidence le 23 juillet, et sa mort remonte à au moins plusieurs jours. Le corps ne portait pas de marque apparente, mais son état laisse la porte ouverte à toutes les hypothèses, dans un logement où la température relevée à 28 degrés n’a pas aidé le médecin légiste. Une autopsie tentera de préciser la date et les causes du décès.

Quant à la mère du défunt, visiblement dans le déni, elle a été prise en charge par les secours et transférée au service psychiatrie de l’hôpital Simone Veil.