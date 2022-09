Elle découvre deux colliers de serrage en croquant dans sa baguette de pain achetée à La Turbie

La maman estime que le drame a été évité de peu. Elle raconte: "À la sortie de la boulangerie, j’ai croqué dans la baguette et je suis tombée sur ces deux colliers de serrage. Heureusement que mes enfants n’ont pas mordu dedans sinon ils s’étouffaient!"

Vendredi soir, quand cette mère de famille de La Turbie est ressortie de la boulangerie de l’avenue du Général de Gaulle avec sa baguette sous les bras, elle ne s’attendait sûrement pas à y découvrir quelques minutes plus tard, coincés dans la mie, deux colliers de serrage en plastique.

"Comme j’étais tout près de la boulangerie, j’y suis retournée illico avec dans la main les deux attaches trouvées et ma baguette dans l’autre. Il n’y avait que la vendeuse, alors j’ai demandé à être rappelée par un responsable."

Quelques minutes plus tard, c’est le directeur régional de cette franchise qui la contacte par téléphone. "En toute honnêteté, il m’a expliqué qu’une de leur machine était en panne et que c’est pendant les travaux sur celle-ci qu’est tombé un sachet de colliers de serrage dans la pâte à pain. Il s’est excusé en me disant qu’il pensait que toutes les attaches avaient été enlevées puis a ajouté qu’une grosse partie de la production avait été alors jetée."

"Vous ferez comment quand votre boulangerie sera fermée?"

Mais pas toute. Et c’est bien là le problème pour cette mère de famille. "Je ne compte pas en rester là, je contacterai les services d’hygiène très rapidement. J’ai d’ailleurs prévenu le monsieur au téléphone de cette démarche. Il m’a suppliée de ne rien faire car il risquait la fermeture. Il a même rajouté: ‘‘vous ferez comment quand votre boulangerie sera fermée’’?"

Elle poursuit: "Je ne vais jamais dans cette boulangerie, sauf quand le pain manque dans celle où je vais habituellement à La Turbie. Là c’est sûr, je n’irai plus jamais. Je préfère me passer de pain!"

Contacté, le responsable de la boulangerie n’a pas donné suite à nos appels.