Elle chute du 19e étage et se tue en tentant d'échapper à l'incendie de son appartement à Marseille

Une femme a fait une chute mortelle de 19 étages, tôt ce mardi matin, dans la cité Félix-Pyat à Marseille (3e arrondissement).

Selon les premières constatations, elle se serait défenestrée pour échapper aux flammes qui ravageaient son appartement. A l'arrivée des pompiers, elle est déjà décédée, rapportent nos confrères de La Provence.

Restés dans l'appartement et légèrement brûlés et intoxiqués par les fumées, le mari et l'enfant de la victime ont pu être mis en sécurité par les marins-pompiers. Quand ces derniers sont venus à bout de l'incendie, il avait ravagé la quasi-totalité du logement.

Une enquête a été ouverte.