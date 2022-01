Elle accouche et jette son bébé vivant dans une benne à ordures aux Etats-Unis

Cet acte odieux s'est déroulé au Nouveau-Mexique. Filmé par une caméra de vidéosurveillance, on y voit une jeune femme jeter son bébé, vivant, dans un conteneur poubelle. Elle remonte aussitôt dans sa voiture blanche et quitte les lieux, comme si de rien n'était. Ce n'est que 6 heures plus tard, le 7 janvier à la nuit tombée, que des passants alertés par des pleurs, ont pris en charge le nouveau-né.

Selon les services de police de la ville de Hobbs, le nourrisson qui portait encore le cordon ombilical, a été retrouvé dans un "état très faible, enveloppé dans une couverture humide et tachée de sang séché, à l'intérieur d'un sac-poubelle qui contenait déjà des ordures".

La jeune mère dit avoir paniqué

Le véhicule de la mère a pu être rapidement identifié grâce à la caméra de vidéosurveillance placée au-dessus d'un magasin et cette dernière a été interpellée au lendemain des faits. Alexis Avila, 18 ans, a reconnu avoir jeté le bébé et a expliqué à la police avoir paniqué juste après avoir mis l'enfant au monde. Selon ses dires, relatés lors d'une conférence de presse, elle ignorait être enceinte jusqu'au moment de l'accouchement.

"Elle dit avoir eu des douleurs vives dans le ventre et avoir accouché dans les toilettes chez ses parents. Prise de panique, elle ne savait pas quoi faire, ni qui appeler", rapporte le chef de la police.

Le petit garçon, qui a été transporté à l'hôpital est aujourd'hui dans un état stable et a été placé sous la garde du Déartement de l'Enfance, de la Jeunesse et des Familles du Nouveau-Mexique. La mère, quant à elle, est poursuivie pour tentative de meurtre et de maltraitance d'enfants. Elle devait comparaître au tribunal ce mercredi 12 janvier et encourait jusqu'à 15 ans de prison.