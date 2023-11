Le jeune Eitan ne fait pas partie des otages libérés par le Hamas: sa grand-mère niçoise témoigne et espère toujours le revoir

"Mon petit-fils ne fait pas partie des treize personnes libérées. C’est ce que le consulat français a dit à ma fille puis à moi, en fin de matinée, ce vendredi. La seule chose que nous avons apprise, c’est qu’Eitan était vivant il y a dix jours."

C’est à cet espoir que se raccroche Jocelyne, la grand-mère niçoise du petit Français de 12 ans et demi emmené de force à moto, le 7 octobre dernier, par les terroristes du Hamas en direction de l’enclave palestinienne.

"J’essaie de consoler ma fille qui vit à une vingtaine de minutes en bus de l’appartement que j’ai loué pour trois mois près de Tel Aviv. Heureusement qu’elle a ses deux filles dont elle doit s’occuper. Sinon, ce serait insoutenable. Le consulat est très prudent et ne donne presque aucune information. Peut-être qu’Eitan sera dans une prochaine vague de libération. Il y a 40 enfants et 19 ont moins de 12 ans, dont des bébés. J’ai demandé si les trois autres enfants français étaient dans le premier lot de libérés. Le consulat ne m’a pas répondu. Et il ne sait pas quand seront libérés les autres otages."

"Nous ne savons pas s’il est vivant ou mort"

Alors mère et grand-mère vont continuer à espérer. "Ma fille frappe à toutes les portes. Nous ne savons pas si Eitan est vivant ou mort à cette heure. Eitan vivait avec ses parents et ses sœurs dans le kibboutz de Nir Oz, situé à quelques kilomètres de la bande de Gaza. Il était comme dans une bulle, dans un endroit bucolique, en plein air. Il était en très bonne santé. C’est un garçon toujours souriant, serviable, très attentionné. Il a une bonté extraordinaire. Si seulement je pouvais échanger ma vie contre la sienne… Prendre des enfants en otages, ce ne sont pas des crimes de guerre, ce sont des crimes tout court! Et c’est inhumain pour l’humanité tout entière."