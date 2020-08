Écosse: trois morts et six blessés dans le déraillement d'un train

Les pubs et les restaurants ont été refermés et des limitations aux déplacements réimposés. Ces restrictions, annoncées il y a une semaine, vont être maintenues, a annoncé Nicola Sturgeon mercredi, alors que le Royaume-Uni reste le pays le plus endeuillé en Europe par la pandémie, avec plus de 46.000 morts.

Hors collisions, le dernier déraillement le plus meurtrier au Royaume-Uni date de 2002.

Sept personnes étaient alors décédés et 70 autres avaient été blessées dans le déraillement d'un train roulant à 160 km/h à l'entrée de la gare de Potters Bar (nord de Londres), en raison d'un aiguillage en mauvais état.