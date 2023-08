Drame du parc Wonderland à Saint-Maximin: on fait le point sur l'enquête cinq jours après les faits

Dimanche 30 juillet, pour des raisons encore indéterminées, une structure gonflable du parc Wonderland à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, s’est envolée sur une cinquantaine de mètres. Un père et sa fillette ont été emportés avec elle et auraient fait une chute de plusieurs mètres.

La fillette toujours dans un état grave

Jérôme et l'une de ses filles se trouvaient sur la structure gonflable. Cette dernière s’est envolée avant d’atterrir environ cinquante mètres plus loin, selon les secours.

Un important dispositif de secours, composé de 22 sapeurs-pompiers, quatre ambulances, un fourgon pompe-tonne, un véhicule léger infirmier et deux véhicules de commandement, a été déployé pour prendre en charge les deux victimes de l’accident qui étaient alors en arrêt cardiorespiratoire.

L’hélicoptère Dragon 83 de la Sécurité civile et le Spinal 90 du Samu ont également été mobilisés sur cette intervention.

Le père a perdu la vie, sa plus jeune fille âgée de 3 ans et demi est toujours hospitalisée dans un état grave, selon les dernières informations.

Une enquête ouverte

Comment une structure de vingt mètres de long et autant de large a-t-elle pu s’envoler? Y a-t-il eu un défaut de sécurité?

Une enquête a été ouverte ce lundi pour homicide et blessures involontaires par le parquet de Draguignan. Elle a été confiée à la compagnie de gendarmerie de Brignoles.

Une cagnotte pour soutenir la compagne

Démunis face au malheur qui frappe la petite famille, les collègues du trentenaire, ont lancé une cagnotte leetchi pour soutenir sa compagne endeuillée. "Jérôme était bien plus qu’un simple collègue et un membre précieux de notre équipe. Son esprit positif, sa générosité et sa bienveillance resteront à jamais gravés dans nos souvenirs. Nous garderons toujours en mémoire les moments partagés avec lui."

De nombreux proches ont déjà participé, profitant de l’occasion pour dire leur tristesse et rappeler qui était leur ami. "Difficile d’écrire ces quelques mots. je réalise petit à petit que l’on ne te verra plus mon pote. Ni mes mots ni mon argent ne te feront revenir et je verse des larmes. (...) De là-haut prend soin de ta famille. On s’y retrouvera un jour", peut-on ainsi lire parmi les nombreux messages.