Disparu depuis mardi, le randonneur vençois a été retrouvé mort

Il était porté disparu depuis plus de 72 heures, après s'être lancé dans une grande randonnée. Selon nos informations, Daniel Pittavino a été retrouvé décédé, ce samedi matin.

Originaire de Vence, il était parti se balader mardi matin du côté de Coursegoules. Sa compagne n'avait plus eu de ses nouvelles depuis un appel passé le même jour à 19h40. L'homme se trouvait à ce moment-là près du Col de Vence. Les services de gendarmerie ont donc immédiatement lancé des recherches qui ont finalement abouti, ce samedi matin.

Le corps de l'homme âgé de 72 ans a été retrouvé par des randonneurs venus renforcer le dispositif, dans le secteur de Bézaudun-les-Alpes. Une information confirmée par une source officielle.

Une chute accidentelle?

"Un groupe est passé au bon endroit sur l'itinéraire couvert et l'a trouvé", indique-t-elle. L'homme était en pleine possession de ses moyens et se serait perdu avant de chuter accidentellement, même si des examens seront prochainement réalisés pour déterminer la cause exacte du décès.

Depuis mardi, de gros moyens avaient été mis à disposition pour retrouver la trace de ce randonneur : une trentaine de gendarmes, une équipe cynophile, un appareil permettant de détecter les ondes du téléphone portable ainsi qu'un hélicoptère.

Les recherches se sont principalement concentrées dans la zone Coursegoules, Bézaudun-les-Alpes, Conségudes, deux communes du parc des Préalpes d'Azur et une limitrophe.