Disparition inquiétante d'un adolescent de 16 ans à Monaco, la police lance un appel à témoins

Le 26 novembre dernier, donc, Raphaël Almondo a quitté le domicile de sa mère résident à Monaco, muni de son passeport et d'un sac bleu contenant des effets personnels.

Il a été vu en train de quitter le territoire de la Principauté par la voie des rails, en direction de Menton. Il portait alors un manteau noir avec de la fourrure sur la capuche et le col ainsi qu'un jean et des baskets de couleur sombre.

Voici une description plus poussée de l'adolescent : il mesure 1,90m, est mince de corpulence, a les cheveux châtains (il est rasé sur les côtés et a les cheveux plus long sur le dessus du crâne), Ses yeux sont de couleur marron. Il ne présente pas de signe particulier.

Si vous avez la moindre information, veuillez contacter la brigade départementale de protection de la famille au 04.92.17.22.55.