Disparition inquiétante du petit Marciano, 7 ans: le corps d'un enfant retrouvé dans la Sèvre

Le corps d'un petit garçon a été retrouvé, flottant dans la Sèvre, ce vendredi 14 avril, dans la matinée. Un dispositif de recherches très conséquent avait été mis en place pour tenter de retrouver le petit Marciano, un garçon autiste de 7 ans, disparu depuis dimanche dernier.

Selon BFMTV, un corps a été découvert sur le quai de Belle-Ile à Niort et il correspondrait à la description du jeune garçon disparu. Des analyses seront faites prochainement pour l'identifier mais ce dernier a été retrouvé à l'endroit où les enquêteurs ont concentré leurs recherches.

70 gendarmes et policiers sont à sa recherche

Marciano N., vêtu d'un jogging gris, a disparu dimanche après-midi dans le quartier de la Tour Chabot, sur les bords de la Sèvre niortaise. Une sandale, que la famille a reconnue comme appartenant à l'enfant, a été retrouvée sur une berge, avait déclaré à l'AFP Julien Wattebled, procureur de la République à Niort, ce mercredi 12 avril. "C'est une recherche de disparition inquiétante. On n'a aucun élément laissant craindre un enlèvement, mais on vérifie, notamment sur les images" de vidéosurveillance, avait-il dit.

Quelque 70 policiers et gendarmes ont été déployés pour retrouver l'enfant, avec l'aide des pompiers, qui ont mobilisé des embarcations et des plongeurs. Les enquêteurs ont aussi fait appel à des équipes cynophiles, des drones et un hélicoptère muni d'une caméra thermique. Selon le quotidien Le Courrier de l'Ouest, le garçonnet aurait échappé à la vigilance d'une amie de la famille qui le gardait avec ses deux frères âgés de quatre et cinq ans, alors que la mère s'était absentée.

Les deux plus jeunes enfants auraient regagné l'appartement plus tard, sans leur grand frère. Autiste, Marciano "est un enfant qui ne s'exprime pas et qui se cache", avait précisé le procureur. La police avait diffusé mardi un appel à témoins pour tenter de retrouver le jeune garçon.