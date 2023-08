Disparition du petit Emile: pourquoi le maire de la commune ferme-t-il à nouveau l'accès au hameau du Haut-Vernet?

Cela fait désormais plus d'un mois que le petit Emile, âgé de 2 ans et demi, a disparu. Et si l'enquête semble piétiner, le maire du Vernet a pris un arrêté interdisant la circulation dans le hameau du Haut-Vernet. Cet arrêté court jusqu'au 31 août et concerne les personnes qui n'y possèdent pas de résidence principale ou secondaire.

Selon BFM DICI, le maire du village a pris cette décision après plusieurs plaintes d'habitants. Des proches du petit garçon disparu ont notamment déclaré avoir été importunés par des journalistes au cours des derniers jours.

Un arrêté déjà pris en juillet

Mi-juillet déjà, François Balique, le maire, avait déjà décidé de restreindre l'accès au hameau, fin que les enquêteurs travaillent sereinement et que la famille d'Emile puisse être protégée des voyeurs.

Le Haut-Vernet se trouve à environ deux kilomètres du Vernet, le village de 125 habitants auquel il est administrativement rattaché, à quelque 30 kilomètres au nord de Digne-les-Bains.

Un mois après la disparition

Pour rappel, Emile, originaire de La Bouilladisse, dans les Bouches-du-Rhône, venait de commencer ses vacances d'été chez ses grands-parents maternels quand il a disparu.

A ce moment là, "plusieurs autres membres de la famille étaient également présents" dans cette maison où la mère d'Emile passait ses vacances depuis une vingtaine d'années. Mais aucun des deux parents de l'enfant, avait précisé le procureur.